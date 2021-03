Những Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy ứng cử ĐBQH ở Trung ương

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ



Ngày 18/3, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2, lập danh sách sơ bộ người của các cơ quan Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó, có nhiều Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy.

Ông Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội được giới thiệu ứng cử khối Quốc hội. Ông Vương Đình Huệ sinh năm 1957, quê quán Nghệ An, là Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế.

Qúa trình công tác, ông Vương Đình Huệ từng làm giảng viên; Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo, Đảng ủy viên Đảng bộ Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính). Trước khi làm Bộ trưởng Tài chính, ông Huệ làm Phó Tổng Kiểm toán và Tổng Kiểm toán nhà nước.

Đầu năm 2016, tại Đại hội XII của Đảng, Bí thư Hà Nội được bầu vào Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế T.Ư. Đến tháng 4/2016, ông được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Vào tháng 2/2020, ông được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội đến nay.

Ông Nguyễn Khắc Định, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa



Ông Nguyễn Khắc Định, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, được giới thiệu ứng cử khối Quốc hội. Ông Định sinh năm 1964, quê quán tỉnh Thái Bình, có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Luật học.

Ông Nguyễn Khắc Định từng công tác tại Ban Tham mưu Trung tâm Huấn luyện chiến đấu (Trung đoàn 445) Quân khu I; giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội; sau đó về Văn phòng Quốc hội làm chuyên viên nghiên cứu, Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng.

Năm 2008, ông làm trợ lý của Thủ tướng Chính phủ kiêm Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập Văn phòng Chính phủ. Sau đó ông làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Năm 2016, ông về Quốc hội công tác, giữ cương vị Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Tháng 10/2019, ông Định được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia BCH, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Ông Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Ông Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, cũng được giới thiệu ứng cử khối Quốc hội. Ông Cường sinh năm 1965, quê quán Hải Dương, Tiến sĩ kỹ thuật Hàng hải.

Ông Cường từng là giảng viên khoa hàng hải, Bí thư Đoàn Trường Đại học Hàng hải; Chủ tịch Công đoàn thành Đoàn Hải Phòng. Tháng 10/2006, ông được bầu làm Bí thư TW Đoàn khóa VIII.

Sau đó, ông Cường lần lượt kinh qua các chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp TW. Năm 2016, ông được bầu vào Trung ương, rồi giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Từ tháng 7/2019, ông Bùi Văn Cường được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đến nay.

Ông Nguyễn Phú Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai



Ông Nguyễn Phú Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, được giới thiệu ứng cử khối Quốc hội. Ông Nguyễn Phú Cường sinh năm 1967, quê quán Bình Dương, có trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính công nghiệp, thạc sĩ Quản lý kinh tế.

Quá trình công tác, ông Cường từng kinh qua các chức vụ giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa, Bí thư Thành ủy TP Biên Hòa; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Từ năm 2015 đến nay, ông Nguyễn Phú Cường giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang



Bà Võ Thị Ánh Xuân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khối Chủ tịch nước. Bà Xuân sinh 1970, quê quán An Giang, có trình độ chuyên môn Cử nhân sư phạm Hóa học.

Quá trình công tác, bà Xuân từng là giáo viên Trường PTTH Mỹ Thới, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang; chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh Ủy An Giang; Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang.

Đầu năm 2011, bà được Bầu vào Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tân Châu, tỉnh An Giang; sau đó được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Từ tháng 10/2015, bà Xuân được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy thay ông Phan Văn Sáu nhận nhiệm vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nữ Bí thư Tỉnh ủy này hiện đang là Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang khóa XIV.

