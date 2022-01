Nhóm thanh niên cầm hung khí lao vào tấn công đối phương tới tấp ngay giữa đường gây náo loạn

Your browser does not support the video tag.

Sự việc được cho là xảy ra vào tối 2/1 tại khu vực Cầu Rào 2, quận Lê Chân, Hải Phòng.

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, nhóm thanh niên mặc áo đen cầm hung khí đuổi chém một người khác ngay giữa đường. Thời điểm này, trên đường có khá đông các phương tiện qua lại.

Nhóm thanh niên dùng gậy sắt, dao tự chế liên tiếp tấn công nạn nhân đến khi nằm gục bất động trên đường.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên leo lên xe máy rồi nhanh chóng rời đi.

...

Chứng kiến sự việc trên, người dân khu vực đã dùng điện thoại quay lại clip, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Đoạn clip ghi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng, nhiều người không khỏi hoang mang lẫn bức xúc về hành vi côn đồ, manh động của nhóm thanh niên trên. Bên cạnh đó, một số cũng lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ việc.

"Không hiểu vì chuyện gì mà lôi nhau ra giữa đường quyết chiến thế kia! Mà cả một lũ xông vào đánh 1 người coi có được không!";

"Manh động quá! Dám mang hung khí ra giữa đường đuổi chém người ta, còn thanh niên kia thì không có gì tự vệ cả. Lũ côn đồ quây như vậy thì biết chạy đường nào".

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: saostar.vn