Nhóm người đi ôtô chuyên trộm xe máy đột nhập nhà cán bộ công an Bình Dương

Đêm 25/2, nguồn tin tại Bình Dương cho biết, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang khẩn trương điều tra, truy xét nhóm đối tượng đi ô tô thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy, trong đó nhà của một cán bộ công an tỉnh Bình Dương chúng cũng không chừa.

Đối tượng đột nhập vào nhà cán bộ công an trộm xe SH (ảnh cắt từ camera an ninh)

Theo đó, vào khoảng 3h sáng 25/2, hai thanh niên đi trên ô tô 4 chỗ màu trắng lượn quanh một số căn nhà nằm trong khu dân cư Hiệp Thành 3 (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một).

Khi đến trước căn nhà của Trung úy P.Đ.A, công tác tại Công an tỉnh Bình Dương, một đối tượng xuống xe trèo qua tường rào đột nhập vào trong nhà lấy chiếc xe máy hiệu Honda SH rồi dắt ra khỏi cổng tẩu thoát.

Tên trộm trèo qua tường vào nhà cán bộ công an cuỗm xe SH

Đáng nói, đây cũng chính là hai đối tượng trộm xe máy làm một bà bầu ngã nhào xuống đất khi truy đuổi bọn chúng vào chiều 24/2 tại một trụ sở công ty ở phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một.

Cả hai lần, nhóm này đều đi ô tô màu trắng hiệu Huyndai nhưng biển số khác nhau, qua xác minh biển số là giả, các đối tượng đã trộm nơi khác rồi gắn vào xe này để đi gây án.

Đối tượng dắt xe SH ra và nhanh chóng tẩu thoát

Cơ quan công an đang truy bắt các đối tượng.

Tác giả: Mai Huyên

Nguồn tin: Báo Giao Thông