Nhóm cổ phiếu Vingroup hồi phục ngoạn mục

Mở cửa phiên đầu tuần (11/7), nhóm vốn hóa lớn bao gồm VIC, VHM, VCB và loạt cổ phiếu ngân hàng đã giảm giá mạnh và "dìm" chỉ số, đồng thời tác động tương đối tiêu cực lên tâm lý nhà đầu tư.

Tình trạng giằng co dưới ngưỡng tham chiếu kéo dài hết phiên sáng, áp lực bán gia tăng mạnh hơn ở phiên chiều khiến VN-Index có lúc giảm hơn 20 điểm.

Tuy vậy, vào những phút cuối, nhóm Vingroup có cú hồi phục ngoạn mục. VIC ngược dòng về mốc tham chiếu 70.000 đồng/cổ phiếu trong khi VHM cũng thu hẹp biên độ giảm, chỉ còn mất 0,8% còn 60.500 đồng. Riêng VRE vẫn giảm 3,7% song kết quả này vẫn đỡ thiệt hại hơn so với thời điểm giảm sàn trong phiên.

Cú hồi phục ngoạn mục của cổ phiếu VIC trong 15 phút của đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC) - (Ảnh chụp màn hình).



Nhờ sự hồi phục ở nhóm này nên VN-Index đóng cửa vẫn trên 1.150 điểm, giảm 16,02 điểm, tương ứng 1,37% còn 1.155,29 điểm. VN30-Index giảm mạnh 22,52 điểm, tương ứng 1,83%, còn 1.209,02 điểm do có 24 mã giảm giá. HNX-Index giảm 0,87 điểm tương ứng 0,31%; UPCoM-Index giảm 0,71 điểm tương ứng 0,82%.

Số lượng mã giảm giá trên sàn HoSE là 319 mã, trong đó có 11 mã giảm sàn so với 131 mã tăng. Tính trên toàn thị trường, số lượng mã giảm giá cũng áp đảo với 592 mã so với 306 mã tăng. Tuy nhiên, chỉ có 29 mã giảm sàn, theo đó cho thấy chưa có bán tháo.

Trong khi "họ" Vingroup hồi phục mạnh so với trong phiên thì những "tội đồ" kéo giảm VN-Index là VCB, TCB, VPB, MSN. Theo đó, TCB giảm 5,2%; TPB giảm 4,1%; VPB giảm 3,8%; HDB giảm 3,4%; VCB giảm 2,7%; MBB giảm 2,6%; ACB giảm 2,1%; STB giảm 2%. Bên cạnh đó, POW cũng giảm 3,8%; KDH giảm 2,9%; MSN giảm 2,3%; HPG giảm 1,8%.

...

Với đặc trưng nhạy cảm với thị trường, cổ phiếu trong lĩnh vực dịch vụ tài chính bị ảnh hưởng nặng nhất phiên hôm nay. FTS giảm sàn; HCM giảm 6,8%; BSI giảm 5,2%; VIX giảm 3,8%; VCI giảm 3,8%; BCG giảm 3,5%; VDS giảm 3,1%; VND giảm 2,7%... Nhóm này trong những phiên vừa qua có diễn biến tăng khá tốt, do vậy việc bị chốt lời ngắn hạn trong bối cảnh thị trường gặp rủi ro là khó tránh khỏi.

VN-Index rút chân cuối phiên (Ảnh chụp màn hình).



Thị trường chứng khoán hôm nay diễn biến tiêu cực trong bối cảnh trên thị trường xuất hiện những tin đồn về việc một doanh nhân lớn bị cấm xuất cảnh. Trao đổi với báo chí, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an - cho biết, những ngày gần đây, một số tài khoản mạng hội lan truyền thông tin có cá nhân đứng đầu doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất định đối với thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bị áp dụng một số biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

"Bộ Công an khẳng định những thông tin do một số tài khoản xã hội nêu trên là tin đồn thất thiệt, không chính xác", Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh. Hiện các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an đang tiến hành xác minh, làm rõ người có hành vi tung tin đồn thất thiệt để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Trung tướng Tô Ân Xô đề nghị mọi người dân không tin, không nghe, không lan truyền các thông tin thất thiệt; cần tiếp nhận các thông tin chính thống từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Tất nhiên, không phải mọi cổ phiếu trên thị trường đều giảm giá. Nhóm cổ phiếu liên quan đến hoạt động đầu tư công có diễn biến tương đối tích cực và "khỏe" so với VN-Index. Chẳng hạn, KSB tăng 2,5%; TGG tăng 5%; VCG tăng 2,7%; FCN tăng 1,9%; CTD tăng 1,5%; HT1 tăng 1%.

Một số cổ phiếu trong lĩnh vực thực phẩm cũng được quan tâm mạnh như DBC, HAG tăng trần, BAF tăng 3,2%; IDI, PAN, HNG tăng giá.

Tác giả: Mai Chi

Nguồn tin: Báo Dân Trí