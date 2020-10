Nhóm 4 thanh niên đánh cụ ông 70 tuổi tử vong tại quán nhậu ở Sài Gòn

Chiều 9/10, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ 3 đối tượng để điều tra, làm rõ nguyên nhân một người đàn ông bị đánh tử vong trong quán nhậu trên địa bàn.

Theo Người Lao Động, khoảng 21h ngày 8/10, nhóm thanh niên khoảng 3 người ăn nhậu tại quán hải sản trên đường số 3 (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức). Tại đây, một thanh niên trong nhóm đã xảy ra mâu thuẫn với ông N.V.O. (70 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) đang ngồi nhậu ở bàn bên cạnh.

Quán nhậu nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: VietNamNet

Trong lúc cự cãi, một thanh niên bất ngờ dùng ly bia đánh ông O. Một số thanh niên trong nhóm cũng xông vào đánh khiến cụ ông gục tại chỗ. Sau đó, nhóm đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ông O. được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Nhận tin báo, lực lượng Công an quận Thủ Đức phối hợp với Công an phường Phú Thọ có mặt tại hiện trường vụ việc. Qua trích xuất hình ảnh từ camera, công an đã xác định được 4 đối tượng gây án. Tuy nhiên, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến trưa 9/10, 3 đối tượng gây án đã bị bắt giữ.

