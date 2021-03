Nhói lòng tâm sự của người cha có 2 con tử vong dưới hố chôn cột điện

Vị trí nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai em ruột tử vong

Bố vừa đi bệnh viện 1 ngày thì "hung tin" ập đến

Sau 4 ngày xảy ra sự việc đau lòng, anh Trần Tiến Công (SN 1984, ngụ ở thôn Hữu Nghĩa, xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) vẫn chưa hết bàng hoàng về sự ra đi của hai con trai Trần Tiến Đ. (7 tuổi) và Trần Hoài A. (4 tuổi). Mấy ngày nay, nhà vắng tiếng con trẻ, hai vợ chồng nhớ con đến xé lòng.

Bặm chặt môi, anh Công cho biết, tôi bị viêm loét dạ dày và phải lên Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc điều trị, mới nằm viện được một ngày thì người nhà điện báo hung tin.

4 cột điện được thi công gần tuyến đường bê tông nội đồng qua thôn Hữu Nghĩa

Theo anh Công, vợ anh (tên Nguyễn Thị Lý, SN 1988) đang mang thai tháng thứ 3, làm công nhân công ty may cách nhà khoảng 3km, hai con thường ở nhà với ông bà nội.

Sáng 6/3, các cháu có lên trang trại nhà chú ruột (cách nhà 400m) chơi với các em. Do không ai trông nom, các cháu rủ nhau ra đường bê tông nội đồng chơi. Trong lúc chơi, các cháu không may ngã xuống hố chôn cột điện đang làm dở bị đọng đầy nước, dẫn đến tử vong.

"Tôi quá bất ngờ về sự ra đi của hai con, không nghĩ số mình lại khổ vậy. Nhận tin báo, Bệnh viện đã cho tôi xuất viện để lo việc gia đình. Giờ đây, vợ chồng tôi không phải biết sống ra sao nữa", anh Công thẫn thờ.

Sau khi xảy ra sự việc, bên điện lực và chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ cho gia đình.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, những hố chôn cột điện được san lấp lại

Ngồi trên thềm nhà, chị Lý không nói không rằng, đôi mắt bần thần nhìn về phía cuối con đường bê tông nội đồng, thỉnh thoảng chị lấy tay gạt nước mắt rơi lã chã trên đôi gò má.

Ông Bùi Ngọc Thanh - Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc cho hay, hoàn cảnh của gia đình anh Công không quá khó khăn, anh Công làm lao động tự do, vợ làm công nhân. Cả hai vợ chồng anh đang ở cùng với bố mẹ đẻ.

Nghe một số nhân chứng kể lại, thời điểm xảy ra vụ việc, các cháu thấy có cá dưới chân cột điện nên xuống bắt thì không may trượt chân ngã xuống. Do hố sâu và không có người cứu kịp thời nên các cháu đã tử vong. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện đã vào cuộc nhưng phía gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi mà đưa về an táng.

Thi công nhưng không có biển báo, rào chắn

Ghi nhận thực tế cho thấy, trên tuyến đường giao thông nội đồng, 4 cột điện được thi công trước Tết Nguyên đán nhưng khi đào hố chôn, đơn vị không cho san lấp lại.

"Bốn cột điện được thi công để kéo đường dây về làm trạm biến áp tại xã Phú Lộc qua thôn Hữu Nghĩa. Ở khu vực cánh đồng - nơi chôn cột điện, 4 hộ dân có đất lúa bị ảnh hưởng đề nghị hoàn trả lại mặt bằng để cấy lúa. Cán bộ thôn, xã cũng yêu cầu đơn vị thi công san lấp nhưng họ nói xin lui ít hôm để lắp đặp xong hệ thống tiếp điện. Và không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng này. Đơn vị thi công không có cảnh báo, không có rào chắn trong khi con đường có nhiều người dân thường xuyên đi lại", ông Bùi Ngọc Thanh - Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc cho biết thêm.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 8/3, bà Hoàng Thị Yến - Chánh văn phòng Công ty điện lực Thanh Hóa cho biết, sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã xuống hiện trường, đến gia đình nạn nhân thăm hỏi, động viên.

Chúng tôi đang yêu cầu bên phía đơn vị thi công có báo cáo cụ thể và chờ kết luận của các cơ quan chức năng. Khi có kết luận rõ ràng, chúng tôi sẽ có thông tin chính thức cung cấp cho cơ quan báo chí.

Sáng 9/3, trao đổi với Báo Giao thông, Thượng tá Đặng Đình Tại - Trưởng Công an huyện Hậu Lộc cho biết, vụ việc đang trong quá trình điều tra. Khi nào có kết luận sẽ cung cấp thông tin cụ thể.

