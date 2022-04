Nhờ bạn trai mua ô tô Mercedes C200, cô gái bị lừa 1,5 tỷ đồng

Đối tượng Đỗ Duy Kiên đã bị công an bắt giữ.

Ngày 27/4, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Đỗ Duy Kiên (SN 1995, trí tại quận Ba Đình, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Kiên có mối quan hệ bạn bè với chị H. (SN 1995, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Khoảng cuối năm 2020, biết chị H. có nhu cầu mua xe ôtô Mercedes C200 đã qua sử dụng, Kiên nói là có người quen ở công ty có xe ôtô Mercedes C200 cũ muốn bán với giá 1,5 đồng, nếu chị H. đồng ý thì Kiên sẽ mua hộ.

Tin tưởng Kiên, chị H. đã chuyển cho Kiên 1,5 tỷ đồng để giữ cọc mua xe ôtô. Sau khi nhận được tiền, đối tượng đã không mua xe mà sử dụng chi tiêu cá nhân.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 22/4/2022, Công an quận Cầu Giấy đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Kiên.

Hiện Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

