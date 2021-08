Nhiều nhà dân ở Hà Tĩnh cháy bất thường: Không có camera

Vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Chiều ngày 12/8, trao đổi với PV, một cán bộ của xã Sơn Tiến cho biết: "Sau hàng loạt vụ cháy nhà rơm, nhà dân chưa rõ nguyên nhân, hiện chính quyền địa phương đã thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân.

Về nguyên nhân dẫn đến những vụ cháy đang được công an điều tra làm rõ. Đặc biệt khu vực những nhà rơm của các hộ dân bị cháy không có camera nên không ghi lại được nguyên nhân dẫn đến những sự việc trên".

Bãi đất trống nơi đặt căn nhà cấp bốn của bà Hoa trước kia, sau vụ cháy đã dọn dẹp, chỉ còn lại vài đống than

Theo vị cán bộ xã Sơn Tiến thông tin, vào thời điểm ban đêm, khi mọi người đang ngủ trong nhà thì bất ngờ phát hiện nhà rơm bị cháy. Nhà rơm của người dân được xây dựng với mục đích để rơm cho bò ăn và đựng đồ đạc chứ không dùng để ở nên khi vụ cháy xảy ra không gây nên thiệt hại về người.

Tuy nhiên thiệt hại về của sau vụ cháy cũng không nhỏ, rơm được người dân dự trữ cho bò ăn bị cháy hoàn toàn đồng nghĩa với việc sắp tới vật nuôi sẽ thiếu đồ ăn.

Cùng ngày, trưởng thôn Hòa Tiến xác nhận trên địa bàn thôn xảy ra nhiều trường hợp cháy nhà dân và nhà rơm chưa rõ nguyên nhân.

"Có nhà dân sau vụ cháy bị hư hỏng nhiều tài sản gây nên thiệt hại lớn" -trưởng thôn Hòa Tiến nói.

Nhà chứa rơm của gia đình chị Hợi bị cháy rụi hôm 9/8.

...

Trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND xã Sơn Tiến cho biết từ ngày 26/6/2021 đến nay, trên địa bàn xã đã xảy ra 10 vụ cháy ở thôn Hòa Tiến và Lệ Định gây thiệt hại khoảng gần 100 triệu đồng.

"Công an huyện Hương Sơn và Công an xã Sơn Tiến đang tập trung điều tra, làm rõ sự việc", lãnh đạo Công an xã Sơn Tiến cho biết.

Được biết một trong những vụ cháy nhà ở thôn Hòa Tiến là trường hợp của gia đình bà Nguyễn Thị Hoa, 49 tuổi. Sáng 7/8, khi đi chợ về bà thấy căn nhà cấp bốn đang ở bén lửa, nhiều tài sản như đồ dùng sinh hoạt cháy rụi. Năm hôm nay bà phải dọn đồ đạc ra chuồng gia súc bên cạnh ở tạm.

"Thiệt hại của vụ cháy gần 20 triệu đồng. Trước khi ra ngoài tôi đã ngắt cầu dao nên khó xảy ra chập điện. Thời gian qua tôi không có mâu thuẫn với ai, rất mong vụ việc sớm được sáng tỏ để mọi người bớt hoang mang", bà Hoa nói.

Sau đó hai ngày, nhà chứa rơm của chị Đặng Thị Hợi, 38 tuổi, trú thôn Hòa Tiến cũng bốc cháy không rõ nguyên nhân lúc 21h. Hàng tạ rơm làm thức ăn cho trâu bò cùng đàn gà 20 con cháy thành tro.

"Khi hô hoán hàng xóm dập lửa, mọi người phát hiện một chiếc sào dài khoảng 6 m, một đầu có buộc nắm dẻ cháy dở có mùi xăng dầu. Hỏa hoạn khiến gia đình thiệt hại hơn 10 triệu đồng", chị Hợi cho hay.

Trước tình trạng nhà chứa rơm liên tiếp bị đốt cháy trong đêm, nhiều người dân trên địa bàn xã Sơn Tiến đã tính đến phương án nằm canh. Họ mắc võng nằm ngủ ngoài chuồng bò để canh chừng.

Tác giả: Thu Trang

Nguồn tin: datviet.trithuccuocsong.vn