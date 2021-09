Nhiều người dân đứng nhìn hàng chất đầy siêu thị không thể mua vì... ở khác phường

Hình ảnh ghi lại cảnh đêm 22/8 người dân tại TP. Vinh đổ xô đến siêu thị Big C Vinh để mua hàng trước giờ giới nghiêm khi áp dụng Chỉ thị 16 nâng cao, người dân phải ở yên trong nhà.

Những ngày qua, nhiều người dân ở TP. Vinh phàn nàn về việc đến nhiều siêu thị, cửa hàng lớn trên địa bàn nhưng không thể vào để mua được hàng vì lý do khác phường, xã đang ở.

Theo tìm hiểu của PV, trước đó từ ngày 6/9, TP. Vinh đã có công văn liên quan đến triển khai công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Trong đó có việc giao cho các phường xã thống kê và phát thẻ mua hàng cho các hộ gia đình với tần suất 3 ngày đi mua hàng 1 lần với các khung giờ từ 7-9h và 15-17h. Đặc biệt, người dân ở phường xã nào chỉ được mua hàng ở địa phương đó.

Từ ngày 6/9, các phường xã trên địa bàn TP. Vinh phát thẻ đi chợ cho người dân và người địa phương nào chỉ được đi mua hàng tại địa phương đó.

Vấn đề này gây ra nhiều bất cập, khó khăn cho người dân khi chợ truyền thống tại các phường xã chưa được mở lại.

Trong khi đó, tại thành phố Vinh có ít siêu thị lớn và chỉ nằm trên một số phường, xã nhất định. Những phường xã còn lại chỉ có các cửa hàng bán lẻ nhỏ, hàng hóa ít, khó cung cấp đủ nhu cầu của người dân.

Tuy nhiên, khi người dân đi đến các siêu thị lớn như siêu thị Big C, siêu thị Metro (tên cũ) để mua hàng thì một số người bị ngăn ở cửa không được vào do quy định khác phường sinh sống.

Một số phường xã chỉ có 1 vài siêu thị nhỏ cung cấp thực phẩm nên không đủ đáp ứng được nhu cầu của người dân. Người dân phải đứng xếp hàng trong thời gian khá lâu mới được vào mua hàng.

"Nhà tôi ở đường Đinh Công Tráng thuộc phường Lê Mao, cách siêu thì lớn nhất thành phố này là BigC chỉ 1 con đường khoảng vài chục mét. 2 tuần ở trong nhà rồi giờ hết Chỉ thị 16 nâng cao, cũng hết sạch đồ ăn rồi nhưng sang siêu thị mua thì không được vào vì họ nói khác phường.

Tôi phải quay về các cửa hàng tạp hóa mua nhưng chỉ tạm thôi chứ không đủ nhu cầu của gia đình được. Rất là bất cập", anh Thái Hòa chia sẻ.

Trả lời báo chí trước đó, ông Trần An Khang - Giám đốc Siêu thị Big C Vinh cho biết, do thành phố Vinh quy định người ở phường, xã nào chỉ được đi mua hàng ở phường, xã đó nên đơn vị chỉ bán hàng được cho người dân trong địa bàn đơn vị hoạt động.

... Bên trong siêu thị Big C Vinh hàng hóa dồi dào, chất đầy nhưng chỉ người dân ở phường Quang Trung mới được vào mua. Người dân khác phường không thể vào mua hàng.

"Hàng hóa của chúng tôi nhiều, giá rẻ nhưng lại không được phục vụ nhu cầu của bà con các phường lân cận", ông Khang nói và cho biết, toàn bộ nhân viên siêu thị đã được tiêm 2 mũi vắc xin, xét nghiệm 3 ngày/lần khi đi làm. Người dân đến mua hàng được đảm bảo khoảng cách và các quy định phòng dịch.

Được biết, trước phản ánh và sự bất cập này, Phó Chủ tịch UBND phường Lê Mao Trần Xuân Hải đã có văn bản gửi UBND TP. Vinh, phường Quang Trung, Siêu thị Big C Vinh đề nghị cho công dân phường này được đi siêu thị Big C Vinh và chợ Quang Trung để mua hàng.

Việc phân chia xã, phường khiến người dân sống giáp ranh phường, xã khác và gần các siêu thị lớn không thể đến mua hàng vì lý do khác phường mình sống.

"Căn cứ nội dung kế hoạch của TP. Vinh và phương án phân chia tần suất đi mua hàng của người dân bằng thẻ và chỉ được mua tại siêu thị và các cửa hàng đóng trên địa bàn phường xã đó.

Tuy nhiên thực tế, địa bàn phường Lê Mao không có chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ sở kinh doanh hàng thiết yếu lớn trong địa bàn, chỉ có một ít cửa hàng bán hàng thiết yếu nhỏ, không đáp ứng được nhu cầu cung cấp hàng thiết yếu cho người dân phường", công văn của phường Lê Mao nêu rõ và mong muốn được tạo điều kiện cho người dân phường này được đi mua hàng ở siêu thị Big C Vinh và chợ Quang Trung.

Trao đổi với PV vào trưa 9/9, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc cho biết, hiện các phường xã trên địa bàn vẫn thực hiện theo công văn số 199 của UBND TP. Vinh về việc phát thẻ đi mua hàng cho người dân và ở địa phương nào chỉ được mua tại địa phương đó. Phía xã Hưng Lộc sẽ cố gắng đảm bảo cung cấp hàng hóa thiết yếu, đầy đủ nhất cho người dân.

Công văn của phường Lê Mao gửi đề nghị để người dân phường này được sang phường Quang Trung và siêu thị BigC Vinh mua hàng.

Sáng 9/9, tỉnh Nghệ An ghi nhận 13 ca dương tính mới với SARS-CoV-2 mới. Trong đó, có 2 ca cộng đồng (TP Vinh: 1, Nam Đàn: 1), 11 ca đã được cách ly từ trước. Tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.767 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 địa phương. Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên là 858 bệnh nhân. Lũy tích số người tử vong: 6. Số bệnh nhân hiện đang điều trị là 903 bệnh nhân.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: ttvn.toquoc.vn