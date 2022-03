Nhiều clip nhạy cảm hack từ camera nhà riêng được rao bán công khai

Kiếm tiền bất chính từ hack clip nóng camera an ninh

Một tài khoản Telegram tên Miss Teeo (M.T) rao bán những clip nhạy cảm được cho là hack từ các camera của hộ gia đình. M.T tham gia vào các nhóm có hàng chục nghìn thành viên để quảng cáo dịch vụ cho những cánh mày râu.

Khi tìm được khách, người này hướng dẫn khách tải một app (ứng dụng) chuyên dùng để xem trộm camera gia đình.

Tài khoản M.T quảng cáo về app và cách xem trộm clip nhạy cảm. Ảnh chụp màn hình.

“Vào app, sẽ có hàng nghìn clip hack từ camera nhà riêng. Chỉ có khoảng 10 video lấy từ trên web, còn lại là tự hack. Không phải mình tôi hack mà có mấy người nữa cùng làm rồi trao đổi clip với nhau”, M.T nói.

Tài khoản này cũng giới thiệu có rất nhiều camera hack sẵn. Đặc biệt, người mới vào sẽ được nhận 2.300 clip, sau đó sẽ liên tục cập nhật miễn phí đa dạng, có cả clip ấu dâm; quan hệ riêng tư của vợ chồng; phụ nữ tắm, thay đồ…

Để khách hàng tin tưởng hơn, anh ta gửi cho khách hàng một mã QR code, để quét mã, kiểm tra chất lượng một trong hàng nghìn clip được rao bán trong app này.

Nếu khách muốn xem tiếp, M.T bắt nộp phí từ 200.000 - 400.000 đồng. Cụ thể, khách tham gia vào nhóm xem trộm camera thời hạn 3 tháng, phải nộp 200.000 đồng. Gói VIP 2, khách phải trả 300.000 đồng để được vào nhóm xem trộm trong 6 tháng. Gói VIP 1, thời hạn vĩnh viễn, giá 450.000 đồng. Số tiền mua bán được giao dịch qua ngân hàng, đứng tên Tran Van Dien.

Trên Telegram, nhiều thanh niên cũng tìm kiếm các clip lạ nên đã chủ động liên hệ M.T. Họ sẵn sàng bỏ ra vài trăm nghìn để được thỏa mãn thú vui bệnh hoạn. Thậm chí, họ còn chia sẻ lại những clip riêng tư này vào các nhóm chat để bình luận.

Tin nhắn M.T tư vấn cho người hỏi mua clip.

Nạn nhân không biết bị hack camera từ lúc nào

Nhiều người từng là nạn nhân bị hack camera an ninh đến nay vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh Thành, người có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội, luôn trong trạng thái bất an khi camera trong phòng ngủ của vợ chồng anh bị lộ từ năm 2020.

“Lúc bị hack, tôi báo lên công ty lắp đặt camera, họ nói có một số điện thoại đã hack camera nhà mình từ lâu rồi. Hai vợ chồng tôi không biết mình bị hack, mặc dù hacker đã đổi tài khoản camera. Việc này đã ảnh hưởng đến tinh thần của vợ chồng tôi khá nhiều. Điều mà tôi nghĩ đến là làm sao có thể bắt được hacker vì các đối tượng này rất nguy hiểm”, nạn nhân chia sẻ.

Không chỉ anh Thành, nhiều nạn nhân bị hack clip nhạy cảm vì camera không được bảo mật kỹ càng. Thậm chí, nhiều “người trong cuộc” bị hack camera song không biết, cho đến khi video bị phát tán thì họ mới ngỡ ngàng trước những hình ảnh vốn tưởng như riêng tư lại trở thành công khai trước toàn xã hội. Ngay cả một nữ ca sĩ nổi tiếng cũng là nạn nhân của vụ việc này, hồi cuối năm 2019.

Tài khoản M.T đăng nhiều clip ngắn để kích thích sự tò mò của người có thú vui bệnh hoạn.

Lo lắng về nguy cơ mất an toàn bảo mật camera an ninh, anh Phạm Quang Anh (32 tuổi, ở phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) cho rằng dù camera là cần thiết song những vụ hack camera gần đây khiến anh phải đắn đo rất nhiều.

“Tôi phải tự lên mạng tìm hiểu về những dấu hiệu nhận biết camera bị hacker xâm nhập và các vấn đề bảo mật liên quan. Song với những chiêu trò của hacker hiện nay, tôi vẫn chưa yên tâm để sử dụng camera trong nhà, đặc biệt là phòng ngủ. Bởi các hacker có thể thấy mọi hoạt động riêng tư của gia đình bất cứ lúc nào”, anh Quang Anh cho biết.

Anh Đỗ Tuấn (45 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) cũng không tránh khỏi nỗi lo này. Nhưng anh Tuấn không còn lựa chọn nào khác bởi lắp camera là việc cần thiết, khi nhà anh có con nhỏ và người giúp việc.

“Dù biết có khả năng bị xâm nhập camera an ninh nhưng tôi buộc phải lựa chọn vì vợ chồng phải theo dõi hoạt động của con ở nhà. Chúng tôi phải chủ động mọi hành vi ở phòng có lắp camera để đảm bảo an toàn. Đôi khi ở nhà mà tôi có cảm giác như ở nơi công cộng. Chỉ mong có biện pháp để giải quyết nỗi lo vô hình này”, anh Tuấn chia sẻ.

M.T đăng tin nhắn và giao dịch với khách hàng.

Chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo gì?

Trao đổi về vấn đề trên, Chuyên gia an ninh mạng Ngô Trường An, cho biết camera gia đình tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về an ninh bảo mật quyền riêng tư cá nhân. Nếu người dùng không biết cách chọn lựa sản phẩm có tính bảo mật tốt và quản trị vận hành đúng phương pháp thì sẽ bị hack bất cứ lúc nào.

“Hacker có thể dùng các ứng dụng và công cụ để khai thác các lỗ hổng bảo mật của camera, chiếm quyền quản trị và khai thác dữ liệu trái phép mà không cần sự đồng ý của chủ nhà. Đó là lý do nhiều gia đình bị hack các clip nhạy cảm”, chuyên gia Trường An giải thích.

Để phòng trường hợp bị hack camera, chuyên gia khuyến cáo 3 biện pháp để bảo mật an ninh, giúp người dùng được an toàn khi sử dụng.

Người dùng nên đầu tư và sử dụng camera có thương hiệu uy tín, bởi những loại giá rẻ thường tiềm ẩn nguy cơ cao bị trích xuất dữ liệu.

Ngoài ra, người dùng cần thường xuyên cập nhật firmware (phần mềm cơ bản) mới nhất chính hãng cho camera để vá các lỗ hổng bảo mật, bật chế độ bảo vệ 2 lớp 2FA đối với tài khoản quản trị camera, đặt mật khẩu truy cập và bật chế độ mã hóa dữ liệu AES đối với video mà camera ghi lại.

Người dùng cần ghi nhớ và áp dụng thủ thuật đối với các không gian có tính riêng tư cao như phòng ngủ. Khi cần sự riêng tư, chúng ta nên ngắt nguồn điện của camera khu vực đó hoặc dùng vật dụng màu đen che kín mắt camera để đảm bảo chống hacker tuyệt đối.

Hơn hết, người dùng cần trang bị cho mình những kiến thức thiết yếu về an toàn công nghệ thông tin để quản trị vận hành camera an toàn, tránh những lỗ hổng cho hacker xâm nhập.

Trước đó, cuối tháng 2/2022, Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT cảnh báo, một trong những xu hướng tấn công mạng chính mà Việt Nam phải đối mặt thời gian tới là tấn công mạng vào thiết bị IoT (Internet vạn vật). Đặc biệt, các camera giám sát có nguy cơ trở thành mối đe dọa lớn, bởi tính năng an toàn thông tin của hầu hết thiết bị chưa được trang bị tương xứng với chức năng. Cũng theo Cục này, camera an ninh là một trong những thiết bị có lỗ hổng an ninh mạng nhiều nhất tại Việt Nam.

Một số hãng bảo mật cảnh báo, nhiều camera hiện nay tồn tại vô số lỗ hổng khiến tội phạm mạng có thể xâm nhập và theo dõi ngược lại người dùng dễ dàng. Nguyên nhân do năng lực về an toàn thông tin của nhà sản xuất hạn chế hoặc thiết bị có giá bán rẻ nên không được cập nhật các bản vá lỗi...

Hack camera an ninh có thể bị phạt tù đến 12 năm

Về việc xâm phạm camera, luật sư Nguyễn Đức Hùng, Công ty Luật TNHH TGS, cho rằng hành vi hack camera nhà riêng để rao bán những clip nhạy cảm là vi phạm pháp luật. Nó không chỉ ảnh hưởng xấu, làm nhục người trong cuộc mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, đời sống của họ.

Với hành vi hack camera riêng tư, xâm phạm bất hợp pháp vào hệ thống camera của người khác, người vi phạm có thể bị khởi tố tội Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, theo Điều 289 Bộ luật hình sự năm 2015, với mức phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 12 năm.

Trường hợp đăng tải thông tin, hình ảnh công khai về việc rao bán clip sex trên mạng mà không được sự cho phép của chủ nhân là trái pháp luật, có dấu hiệu tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, quy định tại Điều 236 Bộ luật hình sự. Theo đó, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm.

“Dù hậu quả của hành vi trên gây ra cho các nạn nhân là rất nặng nề, song việc xử lý các đối tượng vi phạm là không hề đơn giản. Bởi, để có căn cứ xử lý hình sự, trước hết cần phải có kết luận của Giám định viên tư pháp về văn hóa, xem những clip, bức ảnh đã được đăng tải lên mạng có phải là văn hóa phẩm đồi trụy hay không? Ngoài ra, cơ quan chức năng phải xác định số lượng ảnh, clip đó đã phổ biến cho bao nhiêu người. Việc xác định đối tượng hack và phát tán clip nhạy cảm cũng mất nhiều thời gian”, luật sư Hùng cho hay.

*Tên nạn nhân đã thay đổi

