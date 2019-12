Nhành cúc trắng và chuyện cảm động về chàng trai 19 tuổi hiến tặng mô tạng

Chị Hương thẫn thờ ôm bó hoa cúc trắng tới đón con trai trở về

Hình ảnh chị Nguyễn Thị Hương (39 tuổi, ở Lương Phong, Hiệp Hoà, Bắc Giang) thẫn thờ ôm bó cúc trắng đến đón cậu con trai Nguyễn Tiến Mạnh (19 tuổi), ở Bệnh viện Việt Đức khiến nhiều người không khỏi thương xót. Mạnh qua đời vì tai nạn giao thông và chị Hương quyết định hiến mô tạng của con.

Chị bảo, chị muốn trải những bông hoa trắng quanh con để con mình luôn đẹp nhất. Cánh cửa thang máy mở ra, chị bước đi vô hồn tiến về căn phòng con trai chị vừa hiến toàn bộ mô tạng. Nhìn thấy con, chị ôm chầm lấy con, vừa hôn lên má con, trán con... người mẹ nấc nghẹn từng câu nói "Con ơi, mẹ đón con về nhé. Con ơi, con về với bố mẹ và các em con nhé...

Con đừng oán trách ai, con đừng giận gì cả. Con có biết con cứu được nhiều người lắm không? Người ta toàn bệnh nặng, rồi người ta sẽ được về đoàn tụ với gia đình họ con ạ. Bố mẹ tự hào về con lắm...". Cứ thế, người phụ nữ ấy trò chuyện cùng con trai chị hàng tiếng đồng hồ.

Mạnh là con trai đầu trong gia đình có 3 người con trai của chị Hương. Thấy mẹ yếu không lao động được nặng, bố làm thợ xây cóp nhặt từng đồng, nên học xong lớp 9, Mạnh xin nghỉ học đi làm thợ mộc để lấy tiền hỗ trợ nuôi các em ăn học.

Trớ trêu thay, ngày 15/12, Mạnh chở em trai 9 tuổi, không may gặp tai nạn giao thông, cả 2 anh em đều chấn thương sọ não được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu. Người em may mắn đã hồi tỉnh, còn Mạnh do nặng quá, và đã qua đời sau đó.

Mạnh qua đời khi mới 19 tuổi vì tai nạn giao thông

Cú sốc ấy khiến chị Hương ngã quỵ nhưng chị cố giữ bình tĩnh đưa ra quyết định mà không phải ai cũng làm được. Chị nói với chồng về ý định hiến mô tạng của con "Con mình từ bé đến giờ không có lỗi với ai, nó đẹp cả về thể xác lẫn tâm hồn. Con mình sống đẹp thế thì nó chết cũng phải đẹp, con phải để lại cái gì đó cho đời... Em muốn hiến tạng của con".

Không mất nhiều thời gian, chị Hương nhận được sự đồng tình của chồng và cả 2 bên họ hàng. Đêm hôm đó, chị nói về nguyện vọng hiến tạng trước sự ngạc nhiên và xúc động của các bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

3h sáng, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia (Hà Nội) nhận được thông tin từ BVĐK tỉnh Bắc Giang, cách đó chừng 60km. 6h sáng, con trai chị được đưa xuống khu vực hồi sức đặc biệt nhất của Bệnh viện Việt Đức.

Các bác sỹ đã cố gắng tìm những tia hy vọng mong manh nhưng vẫn không thể cứu được cậu bé có gương mặt sáng ngời ấy. Tắt mọi hi vọng, gia đình vẫn quyết định hiến toàn bộ mô, tạng của con.

Người đàn bà 39 tuổi vốn tiều tuỵ nay càng tiều tuỵ hơn, chị ôm bó hoa tiến thẳng vào căn phòng nơi con trai chị vừa hiến trái tim, phổi, 2 thận, 2 giác mạc và nhiều mô khác.

Con trai chị nằm đó, bình thản, an yên trong căn phòng nhỏ. Chị ôm chầm lấy thân hình đứa con chị đứt ruột đẻ ra. Ghì chặt con, hai bàn tay chị sờ nắn, xoa nhẹ khắp tay, đầu, mặt... cậu trai trẻ. Chị không ngừng hôn lên má con, trán con...

Nước mắt không ngừng rơi trên gò má hóp hao. Chị nức nở trò chuyện, như thể Mạnh vẫn nghe thấy chị nói. Trong căn phòng nhỏ, nhưng không lạnh. Trái tim người mẹ ôm ghì lấy cậu con trai dù lớn vẫn là con bé bỏng, mong sưởi ấm thêm cho con trước giờ phút âm dương ly biệt vĩnh viễn.

Mạnh là người hiến nhiều mô, tạn‌g nhất trong số những người chế‌t não đã hiến tạn‌g từ trước đến nay. Dù Mạnh đã đi xa nhưng những gì em để lại là vô giá và còn sống mãi.

