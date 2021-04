Nhân viên tiệm cắt tóc sẵn sàng bán dâm tại chỗ

Chủ tiệm cắt tóc cho nhân viên bán dâm bị công an huyện Đức Trọng, Lâm Đồng tạm giữ hình sự là Trần Hoa Phượng (57 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng).

Chiều 17/4, Đội CSHS công an huyện Đức Trọng đã phối hợp với Công an xã Hiệp Thạnh ập vào tiệm cắt tóc tại thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, do Trần Hoa Phượng làm chủ, bắt quả tang hai cặp nam nữ đang mua bán dâm tại các phòng số 3 và 6.

Làm việc với cơ quan Công an, bước đầu Trần Hoa Phượng đã thừa nhận hành vi chứa chấp mại dâm. Để qua mắt cơ quan chức năng, ổ mại dâm này hoạt động dưới hình thức tiệm hớt tóc thư giãn. Khi khách có nhu cầu, “nhân viên” của tiệm sẵn sàng bán dâm tại chỗ.

Lực lượng chức năng đã khám xét chỗ ở, tiệm hớt tóc của Trần Hoa Phượng, thu giữ một số tang vật có liên quan.

Ổ mại dâm núp bóng tiệm hớt tóc.

Hiện đối tượng này đã bị Công an huyện Đức Trọng tạm giữ hình sự để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Thời gian qua lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ nhiều trường hợp tiệm cắt tóc trá hình, thực chất là cho nhân viên bán dâm.

Ngày 21/2/2020, Công an quận Cẩm Lệ, cho biết đã khởi tố Nguyễn Thị Mỹ Dung (38 tuổi, quê Quảng Nam) cùng Nguyễn Thị Hiền (27 tuổi, trú Đà Nẵng) về tội Chứa mại dâm.

Theo điều tra, hai tiệm Hồng Trâm và Anh Đào nằm cạnh nhau ở khu vực dốc Võng (cầu vượt Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây) do Hiền làm chủ treo biển hớt tóc, giác hơi... nhưng không có dụng cụ hành nghề. Quán được bố trí các phòng ngăn ô nhỏ, dùng vải che chắn, hoạt động từ 18h đến sáng hôm sau.

Tối 17/2, tại địa điểm này, công an bắt quả tang Nguyễn Thị Mỹ Dung cùng cô gái 28 tuổi đang bán dâm cho hai khách 48 tuổi. Theo đó giá mỗi lần "đi khách" 150.000 đồng, trong đó tiếp viên được chia 100.000 đồng.

Tác giả: Thu Hiền (Tổng hợp)

Nguồn tin: datviet.trithuccuocsong.vn