Nhân sự mới Tỉnh ủy Hải Dương, Công an Hà Tĩnh, VKSND Ninh Thuận

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng (bên trái) trao Quyết định điều động và bổ nhiệm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho đồng chí Nguyễn Hồng Sơn. Ảnh: TTXVN



Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương hứa không ngừng nỗ lực học tập, nghiên cứu, nắm bắt nhanh để đáp ứng nhiệm vụ mới được phân công.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, sinh năm 1964; đã từng giữ các chức vụ: Phó Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương, Chủ tịch rồi Bí thư thị xã Chí Linh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương.

Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định cho Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT cho 2 Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Liêm và Đặng Hoài Sơn.



Cũng trong sáng 2/3, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ và chức danh tư pháp Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bổ nhiệm các chức danh: Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra đối với Đại tá Đặng Hoài Sơn và miễn nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra đối với Đại tá Nguyễn Tiến Nam.

Trước đó, Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thống nhất phân công Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác tham mưu xây dựng lực lượng, hậu cần sang phụ trách khối Cảnh sát điều tra; Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách khối Cảnh sát điều tra sang phụ trách khối An ninh; Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách khối An ninh sang phụ trách khối Tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cần.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận chúc mừng tân Viện trưởng VKSND tỉnh Ninh Thuận Phạm Thu

Sáng 02/3, tại TP. Phan Rang-Tháp Chàm, VKSND Tối cao đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Ninh Thuận.

Theo quyết định số 12/QĐ-VKSNDTC, Viện trưởng VKSND Tối cao bổ nhiệm ông Phạm Thu, Kiểm sát viên trung cấp, Phó Viện trưởng Phụ trách VKSND tỉnh Ninh Thuận, giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Ninh Thuận.

Nguồn tin: Báo Chính Phủ