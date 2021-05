Nhà ở gần đình, chùa tuyệt đối tránh những điều này

Theo chuyên gia phong thủy Phùng Phương, thông thường những ngôi nhà gần các công trình tôn giáo tín ngưỡng như đình, chùa, đền, miếu… không phải là không gian lý tưởng để ở.



Những ảnh hưởng khi nhà gần đình, chùa, khu tâm linh



Đình, chùa, miếu, phủ hoặc là các nơi tâm linh thường được xây dựng tại những nơi có địa thế, khí trường tốt. Tuy nhiên đình, chùa, miếu, phủ lại là nơi tụ khí, nguồn vượng khí thường sẽ bị hút vào nơi này, những ngôi nhà đối diện hoặc nằm ngay sát cạnh sẽ khó tụ khí.

Bên cạnh đó, đình, chùa, miếu, phủ là nơi thờ tự, nơi gửi gắm những ưu tư phiền não, của con người và là nơi những vong hồn không nơi nương tựa tìm về để nương nhờ, âm khí, sát khí là điều khó tránh.



Vì vậy, đối với những người sinh sống trong những ngôi nhà quanh đó, đặc biệt là người yếu bóng vía, rất dễ bị mất ngủ, bóng đè, hoặc có những trạng thái tâm lý không tốt, nhất là những ngày mồng 1, ngày rằm, hoặc những ngày lễ lớn. Về lâu dài, sẽ có những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.



Ngoài ra, nơi đình, chùa, miếu, phủ thường sẽ có chư vị thần linh lai giáng về để cai quản khí trường, phúc đức của vùng hoặc địa phương đó.



Nếu sinh sống tại những khu vực này, chẳng may trong lời ăn tiếng nói hằng ngày hay hành động nào đó lại đắc tội, mạo phạm chư vị thần linh thì đều không tốt.



Những điều kiêng kỵ và cách hóa giải



Nếu bạn đang sinh sống gần đình, chùa, miếu, phủ hoặc là một nơi tâm linh nào đó, bạn cần phải lưu ý những việc sau:



Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ không gian xung quanh, tuyệt đối không xả rác, xú uế sang không gian xung quanh hay đình, chùa...



Không buông lời tục tĩu hay xúc phạm: Đình, chùa, miếu là nơi có sự ngự trị của của các bậc thần linh tối cao. Bởi vậy mà con người mỗi khi gặp chuyện gì vướng mắc trong lòng hay u sầu, buồn bã thường đến đây để cầu thần phật phù hộ giúp được như ý nguyện.



Đặc biệt tránh lấn chiếm, xâm phạm đất, sản vật nơi đình chùa: Đình, chùa, miếu là nơi có sự ngự trị của của các bậc thần linh tối cao. Bởi vậy mà con người mỗi khi gặp chuyện gì vướng mắc trong lòng hay u sầu, buồn bã thường đến đây để cầu thần phật phù hộ giúp được như ý nguyện.



Thường xuyên phát tâm hướng thiện tại các điểm thờ tự gần nhà



Nên trồng cây trúc quan âm bao quanh nhà để cản bớt các luồng khí xấu vào nhà và kết hợp với việc an vị Hổ Phù An Gia Hóa Sát để giải trừ sát khí, trấn trạch, an gia.



