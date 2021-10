Nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng II sẽ khởi công vào tháng 12

Phối cảnh nhà máy điện BOT Vũng Áng 2



Dự án nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng II có tổng mức đầu tư 2,2 tỷ USD được đầu tư theo hình thức BOT do Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) làm chủ đầu tư.

Nhà máy có 2 tổ máy với tổng công suất 1.230MW. Dự án sẽ xây dựng nhà máy chính, cầu cảng bốc dỡ than, bãi thải tro xỉ, các công trình phụ trợ liên quan tại thôn Hải Phong xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Dự án nằm liền kề với nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I.

Theo Phó giám đốc Công ty VAPCO Hoàng Trọng Bính, VAPCO hiện đã đã hoàn tất các thủ tục cần thiết như hợp đồng BOT, hợp đồng mua bán điện (PPA) và bảo lãnh chính phủ (GGU), hợp đồng thuê đất...

"Theo kế hoạch, dự kiến vào ngày 5/12 sắp tới, VAPCO sẽ tổ chức khởi công xây dựng nhà máy", ông Hoàng Trọng Bính thông tin.

Nhà máy Nhiệt điện BOT Vũng Áng II sẽ được thực hiện xây dựng bởi các tổng thầu và nhà thầu chính gồm liên doanh Công ty TNHH Xây dựng & Công nghiệp nặng Doosan và Tập đoàn Samsung C&T, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương.

Dự kiến, vào quý III/2025 dự án sẽ hoàn thành và đi vào vận hành thương mại.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Vũng Áng II đang tiến hành san lấp mặt bằng chuẩn bị khởi công xây dựng nhà máy



Trước đó, vào tháng 8/2021 HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã đồng ý cho phép chuyển mục đích sử dụng 24,42ha rừng sang thực hiện dự án nhà máy điện BOT Vũng Áng II thực hiện các hạng mục tuyến ống xỉ, bãi xỉ, đường xả ông làm mát, trạm bơm, khu vực tổ hợp thiết bị...

Ngày 2/3/2009, Chính phủ đồng ý cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Vũng Áng II (Công ty VAPCO) phát triển dự án nhiệt điện Vũng Áng II theo hình thức BOT gồm 3 cổ đông với tỷ lệ góp vốn: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) 25%, Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) 23%, Công ty One Energy (Hồng Kông) 30%. Số cổ phần còn lại (22%) do các cổ đông khác nắm giữ.

Đến tháng 9/2011, LILAMA chuyển nhượng toàn bộ cổ phần nêu trên cho REE. Tháng 8/2012, Công ty VAPCO chỉ còn 2 cổ đông chính là REE và One Energy. Trong đó, REE nắm giữ 51,55% cổ phần và One Energy nắm giữ 48,45% cổ phần. Tháng 4/2018, REE tiếp tục chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty VAPCO cho One Energy.

Cuối năm 2020, Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) đã mua lại 40% cổ phần tại dự án điện Vũng Áng II. Hiện tại, "ông lớn" Mitsubishi cùng với 1 doanh nghiệp ngành điện của Nhật Bản đang nắm giữ 60% cổ phần còn lại tại VAPCO.

