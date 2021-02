Nhà máy in tiền Quốc gia hoạt động ra sao trước khi không còn công khai báo cáo tài chính?

Ngày 21/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Ngân hàng; theo đó, điều chỉnh, bổ sung thêm nhiều nội dung mới so với trước.

Đáng chú ý, báo cáo tài chính của Nhà máy in tiền Quốc gia cũng nằm trong danh mục tài liệu "mật". Trước đó, đơn vị này tuy không định kỳ công bố theo quý nhưng vẫn công bố báo cáo tài chính hàng năm.

Gần đây nhất, Nhà máy in tiền quốc gia đã công khai báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019.

Năm 2018, doanh thu của Nhà máy đạt 2.337 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước đó. Với việc Nhà máy ghi nhận thêm 34,3 tỷ đồng doanh thu tài chính (tăng 39%), lợi nhuận trước thuế nhờ đó đạt 51 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm 2017.

Giai đoạn 2013 - 2018, lợi nhuận sau thuế của Nhà máy in tiền quốc gia tăng trưởng khá đều đặn, đạt lần lượt 21 tỷ đồng năm 2013; 25,4 tỷ đồng năm 2014; 23,5 tỷ đồng năm 2015; 42 tỷ đồng năm 2016; 44,4 tỷ đồng năm 2017 và 51 tỷ đồng năm 2018.

Tuy nhiên, sang đến 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh doanh của đơn vị này không mấy tích cực khi lỗ sau thuế 11,2 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu nửa đầu năm 2019 của Nhà máy đạt mức 906 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, giá vốn bất ngờ tăng cao khiến lãi gộp chỉ còn 20,2 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 12% lên đến 32,6 tỷ đồng và doanh thu tài chính cũng sụt giảm 40% chỉ còn 10,3 tỷ đồng.

Kết thúc nửa đầu năm 2019, Nhà máy In tiền quốc gia lỗ trước thuế 6,3 tỷ đồng và lỗ sau thuế 11,2 tỷ đồng.

Đến cuối quý 2/2019, tổng tài sản của đơn vị là 2.266 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,7%. Trong đó, phần lớn tài sản tập trung ở hàng tồn kho với 950 tỷ đồng, tài sản cố định 548 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của nhà máy đến hết ngày 30/6/2019 là 1.907 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,6% so với đầu năm, nợ phải trả lại tăng 17% lên 339 tỷ đồng.

Nhà máy In tiền quốc gia là công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh là in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng vàng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch được giao của thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Ngày 15/9/2019, ông Lê Thái Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ NHNN, được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà máy in tiền Quốc gia; Ông Nguyễn Văn Long, Phó Tổng Giám đốc Nhà máy in tiền Quốc gia được giao phụ trách, điều hành Nhà máy. Nhà máy in tiền Quốc gia hiện có trụ sở tại 30 Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

