"Ngụy tạo" lan đột biến, lừa bán hơn 1 tỷ đồng

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình bắt giữ đối tượng Trần Văn Tuân (SN 1995), quê quán xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, nơi cư trú tại thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm theo Quyết định truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Trần Văn Tuân (dấu x) tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Hà Nam).



Trước đó, vào trung tuần tháng 1/2021, Trần Văn Tuân đã cùng các đối tượng khác lừa bán các chậu phong lan phi điệp thường, giả là phi điệp Hồng Minh Châu, Hồng Yên Thủy có giá trị giao dịch cao cho các bị hại để chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Căn cứ các hành vi vi phạm pháp luật, ngày 18/10/2021, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối tượng Trần Văn Tuân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khoảng 10h ngày 20/12, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình bắt giữ đối tượng khi Tuân đang lẩn trốn tại thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Hiện Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

