Nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh

Tuyến đường ở xã Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trong một đợt mưa to. (Ảnh: TTXVN phát)



Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ qua (từ 1 giờ ngày 16/11 đến 7 giờ ngày 16/11), ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đã có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to như: Xuân Lẹ 38,6mm, Yên Cát 38,2mm (Thanh Hóa), Quế Phong 37,0mm, Con Cuông 36,4mm (Nghệ An), Đức Long 38mm, Đậu Liêu 35mm (Hà Tĩnh)...

Theo dự báo, trong ngày 16/11, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa với lượng phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 110mm; tỉnh Hà Tĩnh có mưa với lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 60mm.

Nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh; nguy cơ ngập lụt ở vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, đặc biệt các huyện: Thanh Chương, Nghĩa Đàn(Nghệ An); Kỳ Anh, Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Theo các chuyên gia, hiện tượng trượt lở đất thường xảy ra nhiều ở các sườn đồi, núi dốc, đường giao thông, hệ thống đê đập, các bờ mỏ khai thác khoáng sản, các hố đào xây dựng công trình...

Đây là loại hình tai biến thường có quy mô từ trung bình tới lớn, phạm vi phát triển rộng, diễn biến từ rất chậm (2-5cm/năm) nên dễ gây tâm lý chủ quan cho người dân sống xung quanh.

Trượt lở đất có thể tới cực nhanh (lớn hơn 3m/s) làm cho con người không đối phó kịp.

Đất, đá trượt lở từ vài chục vạn m3 tới 1-2 triệu m3, trườn đi xa tới 0,5-1km, đủ lớn để chặn dòng sông suối, dòng nước, tạo nên lũ quét nghẽn dòng, đặc biệt nguy hiểm cho các cụm dân cư ở hạ du.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở Bắc Bộ, Bắc và trung Trung Bộ có mưa, riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Bắc Giang và khu vực Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 17-20 độ C, vùng núi 15-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa, mưa vừa. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ C./.

