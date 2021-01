Ngượng 'chín mặt' xem clip ngập tràn 'cảnh 18+' giữa Hải Tú và bạn trai cũ: Bạo dữ vậy

Mấy ngày gần đây, câu chuyện tình cảm giữa Thiều Bảo Trâm, Sơn Tùng và Hải Tú đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía khán giả. Dù chưa xác định thực hư, nhưng hầu hết cư dân mạng đều đang "chĩa mũi dùi" vào Hải Tú - nữ diễn viên độc quyền nhà nam ca sĩ gốc Thái Bình.

Cùng với đó, khán giả nhanh chóng "đào" lại được những bức ảnh có phần nhạy cảm của cô nàng thời còn làm người mẫu tự do. Mới đây nhất, đoạn clip với nhiều "phân cảnh 18+" giữa cô và bạn trai cũ đang được cư dân mạng truyền tay nhau, trong đó, cả hai có nhiều hành động thân mật như liếm mũi, lăn lộn, hôn nhau ngay giữa bãi cỏ - nơi công cộng khiến người xem phải "đỏ mặt".

Dẫu biết việc công khai tình cảm là chuyện riêng tư cá nhân, mỗi người đều có quyền chính đáng. Nhưng hành động thân mật nơi công cộng của Hải Tú đang bị nhiều khán giả lên án gay gắt.

