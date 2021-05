Người phụ nữ theo hội Thánh đức chúa trời là F1 yêu cầu "đưa các bằng chứng tiếp xúc F0"

Cơ quan chức năng dùng xe cẩu tiếp cận tầng 3 nơi người phụ nữ cố thủ

Sáng 27/5, UBND phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang báo cáo nhanh kết quả rà soát, truy vết liên quan đến F1 Phạm Văn Tươi và F1 Phạm Thị Quế.

Theo báo cáo, ông Phạm Văn Tươi (SN 1952) và chị Phạm Thị Quế (SN 1977, là con gái ông Tươi), cùng trú tại số nhà 13, ngõ 7, đường Nguyễn Nghĩa Lập, tổ 6, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang.

Về yếu tố dịch tễ, hai người này tiếp xúc với F0 Ngô Văn Sáng (SN 1964, ở thôn Tân Sơn 1, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang). Quá trình tiếp xúc bắt đầu từ hôm 1/5/2021 và ngày tiếp xúc cuối cùng được xác định vào hôm 17, 18/5/2021.

Ngày 25/5, sau khi nhận được văn bản của BCĐ phòng chống dịch xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, Ban chỉ đạo phường Trần Nguyên Hãn đã cử Tổ công tác đến thông báo cho ông Tươi và chị Quế nắm được việc có tiếp xúc với trường hợp F0 Ngô Văn Sáng và yêu cầu khai báo y tế để thực hiện các biện pháp ly y tế phù hợp.

Ngày 26/5, ông Tươi đã chấp hành thực hiện nhưng bản thân chị Quế không tự giác khai báo. Khi cơ quan có thẩm quyền đến làm việc tại gia đình thì người phụ nữ khai báo không thành khẩn, có quyết định đi cách ly tập trung của Chủ tịch UBND thành phố nhưng chị Quế không chấp hành, dẫn tới tổ công tác phải tiến hành cưỡng chế theo quy định.

Cơ quan chức năng cưỡng chế bà Quế đi cách ly tập trung nhưng bị bà này yêu cầu trình bằng chứng có tiếp xúc F0

Báo cáo cho biết, khoảng 16h ngày 26/5, tổ công tác gồm Đội trưởng đội An ninh công an thành phố, Trưởng Công an phường, Trưởng trạm Y tế, Cảnh sát khu vực, cán bộ tổ dân phố 6 đến làm việc và thực hiện lấy mẫu test nhanh của ông Tươi và chị Quế đều cho kết quả âm tính.

Tổ công tác tuyên truyền vận động ông Tươi, chị Quế chuẩn bị tư trang để đi cách ly tập trung nhưng chỉ có ông Tươi chuẩn bị, sẵn sàng chấp hành. Còn chị Quế nói không chấp hành và biện giải cơ quan chức năng phải "đưa ra các chứng cứ tiếp xúc F0", khi tổ công tác đưa ra các chứng cứ thì chị Quế nói là xin ở nhà cầu khấn xong mới đi, sau đó lên tầng 3 chốt cửa cố thủ, cúng bái.

Đến 17h30, Chủ tịch UBND phường Trần Nguyên Hãn thông báo Quyết định của thành phố Bắc Giang về việc đưa đi cách ly tập trung, chị Quế vẫn tiếp tục chốt cửa trong tầng 3.

Sau nhiều giờ thuyết phục không được, khoảng 20h30 Ban chỉ đạo phường Trần Nguyên Hãn quyết định thực hiện phương án cưỡng chế chị Quế.

Đến nay, chính quyền địa phương đã ban hành quyết định cách ly tại nhà đối với 7 thành viên trong gia đình có tiếp xúc trực tiếp với ông Tươi, chị Quế. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên hệ thống loa truyền thanh, xe lưu động, thông tin trên các trang nhóm Zalo, Facebook để tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần gồm F2, F3 liên.

Theo Phó chủ tịch phường Trần Nguyên Hãn, chị Quế theo Hội thánh đức chúa trời, người này không có tiền sử tâm thần nhưng có suy nghĩ sai lệch về công tác phòng, chống dịch.

