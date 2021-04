Người phụ nữ say rượu cởi nội y, chửi bới, hành hung cảnh sát

Your browser does not support the video tag.



Cảnh sát địa phương ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc cho hay, họ nhận được tin báo vào rạng sáng ngày 7/4, có một cô gái mặc váy trắng say xỉn đã chạy ra đường chặn xe và đập phá.

Sau khi cảnh sát đến hiện trường, ngăn cô gái lại và để cho xe của người dân đi. Theo đoạn clip được một người dân ghi lại, cô gái chửi bới, đấm, đá, thậm chí còn cởi nội y ném về phía viên cảnh sát.

Cô gái cởi nội y, hành hung cảnh sát.

...



Thấy lời cảnh cáo, nhắc nhở không có giá trị, viên cảnh sát dùng nghiệp vụ quật ngã cô gái nằm xuống đất. Sau khi bị trấn áp, cô gái lăn lộn khóc lóc. Cuối cùng, cô gái bị đưa về đồn tạm giam vì tội cản trở người thi hành công vụ.

Sau khi xem được đoạn clip, nhiều người tỏ ra ngán ngẩm với cô gái và nhắc nhở phụ nữ không nên uống rượu say xỉn đến mức như vậy, bởi có rất nhiều mối nguy cơ tiềm ẩn.

Tác giả: Hà Vy

Nguồn tin: saostar.vn