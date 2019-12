Người phụ nữ nước ngoài bị sát hại, cướp tài sản, ô tô bị đốt rụi

Ngày 21/12, nguồn tin của phóng viên Nhịp sống Việt cho hay, Công an quận 7 đang phối hợp cùng Công an quận 2 và các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành điều tra truy xét vụ giết người cướp tài sản ở quận 7 và đốt xe ô tô phi tang ở quận 2. Đáng nói vụ án có yếu tố người nước ngoài.

Nguồn tin của phóng viên xác nhận, khoảng 2 giờ 30 cùng ngày, Công an phường Tân Phong, quận 7 nhận được tin báo về vụ giết người cướp tài sản là xe ô tô mang BKS: 50LD-122….

Tiếp nhận thông tin, Công an quận 7 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Nhịp sống Việt

Bước đầu, Công an xác định 1 phụ nữ quốc tịch Hàn Quốc đã tử vong do nhiều thương tích trên người; còn 2 người đàn ông khác bị thương nặng, ngay sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Qua mở rộng điều tra, Công an xác định chiếc ô tô có liên quan đến 3 nạn nhân nằm ở khu vực đất trống ở gần cầu Thủ Thiêm, thuộc Q.2 và bị đốt cháy phần lớn. Hiện Công an tình nghi đây là vụ giết người, cướp tài sản và đang truy bắt các đối tượng gây án.

