Người phụ nữ mang quan tài đến tận nhà con nợ đòi tiền, cầm mic réo "trả nợ cho tôi"

Mới đây, mạng xã hội xôn xao đoạn clip người phụ nữ đi đòi nợ. Đáng chú ý, người này cùng với một số người khác đã mang cả một chiếc quan tài vào tận nhà con nợ để đòi tiền.

Được biết sự việc xảy ra ở xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, Đắk Nông. Lúc này, người phụ nữ trung tuổi cầm micro nói: "Chở quan tài vào đây cho mẹ".

Nhóm người khiêng quan tài đến tận nhà con nợ đòi tiền



Ngay sau đó, 4 người đàn ông vội khênh chiếc quan tài đặt vào trong hiên của ngôi nhà. Ngồi chờ sẵn phía trong, người phụ nữ liên tục kêu gào: "Bà N. ơi, trả nợ đi, trả nợ đi. Bà con ơi! làng xóm ơi chia sẻ em với. Kêu bà N. về trả nợ đi, về trả nợ cho tôi đi. Bị nhầm lòng tin, bà N. lừa tôi hết rồi bà N. ơi".

Chưa hết, người này còn dùng vật dụng kim loại để gõ ầm ĩ. Sự việc gây náo loạn cả khu dân cư. Rất đông người dân hiếu kỳ đến theo dõi ở hai bên đường. Để đảm bảo an ninh trật tự, cơ quan công an cũng có mặt tại hiện trường.

Hiện chưa rõ vụ việc đã được xử lý như thế nào. Thế nhưng đoạn clip trên đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Dân tình tranh cãi dữ dội với hành động đòi nợ không giống ai của người phụ nữ trên.

Clip: Người phụ nữ mang quan tài đến tận nhà con nợ đòi tiền, cầm mic tha thiết yêu cầu "trả nợ cho tôi"



Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: phapluat.suckhoedoisong.vn