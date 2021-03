Người phụ nữ gọi cả "tiểu đội" mang hung khí tới chém người tình trẻ

Ngày 25/3, Công an TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam nhóm đối tượng hành hung người khác.

Nhóm đối tượng cùng hung khí tại cơ quan công an. Ảnh CQCA cung cấp

Trước đó, ngày 4/1, do mẫu thuẫn tình cảm Phan Thị Hoa (SN 1987, trú phường Thủy Châu, TX Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên- Huế) đã gọi thêm 9 đối tượng khác mang theo hung khí tự tạo đến nhà anh L.Q.H (SN 1995, trú tại, phường An Đông, TP. Huế). Tại đây, nhóm đối tượng này chém nhiều nhát vào người anh H. Hậu quả, anh H. bị thương tích vùng đầu, đứt mạch máu chủ, gãy xương hàm và đa chấn thương vùng mặt, lưng, ngực, tỷ lệ thương tích 36%.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP. Huế đã nhanh chóng phối hợp Công an các phường vào cuộc điều tra. Qua truy xét, lực lượng công an đã bắt giữ toàn bộ nhóm 10 đối tượng của Phan Thị Hoa.

Tác giả: Nguyễn Cường

Nguồn tin: Báo BVPL