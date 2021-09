Người phụ nữ được cho là F0 ăn mặc 'mát mẻ' lên sân thượng phơi nắng, bị nhắc nhở vẫn nằm trơ trơ

Vào hồi cuối tháng 8, mạng xã hội TikTok xuất hiện đoạn clip quay cảnh một người phụ nữ leo lên sân thượng chung cư nằm phơi nắng. Từ lời người quay clip, người phụ nữ này là F0, tuy đã được nhắc nhở cách ly trong nhà nhưng chị ta vẫn cố tình mang chăn gối lên sân thượng nằm phơi nắng.

Đoạn video cho thấy, trời đổ nắng rất to nhưng người phụ nữ được cho là F0 lại mang thảm trải ra giữa sân thượng. Chị ta nằm sấp xuống, vén quần áo lên cao, để lộ cả tấm lưng trần, dùng nón che mặt rồi thản nhiên nằm phơi nắng. Bên cạnh còn có một lon nước giải khát để uống phòng khi khát.

Bức xúc trước hành động của chị này, một người phụ nữ đã lên tận nơi nhắc nhở nhưng chị ta vẫn thờ ơ, căn bản không để tâm. “Chị dương tính thì chị phải chịu ở nhà. Hồi tối công an nói chị sao? Nói không buôn bán, không được ra khỏi nhà đúng không? Mà giờ chị lên đây chị phát tán (virus) như vậy”, người phụ nữ nói.

Người phụ nữ được cho là F0 thản nhiên nằm phơi nắng trên sân thượng chung cư.



“Chị lên đây nằm phơi nắng xíu”, "chị đại" thanh minh. Lời vừa nói ra lập tức bị người quay clip phản pháo: “Phơi nắng thì mặc quần áo vô”. Đến lúc này, chị ta mới kéo quần áo xuống, nhưng không hề có ý định đứng dậy về nhà.

Tức tối, người phụ nữ tiếp tục chỉ trích: “Người ta đã nói với chị bao nhiêu lần rồi mà chị vẫn không thực hiện, bây giờ tự chị bị rồi chị còn đổ thừa ai. Em chắc chị từ hồi trước, nhắc chị đeo khẩu trang vô mà chị còn quay lại chửi em, nói em”.

Dù vậy, người phụ nữ được cho là F0 vẫn cố cãi cự. Thậm chí, khi bị đối phương dọa báo công an thì chị ta vẫn thản nhiên nằm đó, căn bản không hề để tâm tới lời nhắc nhở.

Bị nhắc nhở nhưng người phụ nữ vẫn tiếp tục nằm phơi nắng.



Không rõ vụ việc xảy ra ở đâu, vào lúc nào nhưng đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận. Một cư dân mạng nickname H.T.V còn cho biết, trường hợp này xảy ra ở chung cư nhà anh.

“Gia đình cô áo cam là F0, hiện cách ly tại nhà nhưng cô vẫn đi siêu thị, đi tập thể dục, đi lung tung rất nhiều nơi, cư dân đã báo ban quản lý, công an”, anh H.T.V chia sẻ.

Chưa rõ thực hư thế nào, địa điểm và thời gian chính xác xảy ra vụ việc, người phụ nữ bị nhắc nhở có thực sự là F0 hay không nhưng đa số mọi người đều bức xúc trước hành động của chị này. Thậm chí, một số người còn đề nghị cơ quan chức năng xử phạt trường hợp này thật nặng.

