Người phụ nữ bị “nữ quái” lừa đảo 10 tỷ đồng

Cơ quan chức năng đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam Võ Nhật Minh. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.



Ngày 1/1/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Minh Nhật (SN 1987, trú tại 61A + 48, ngõ 69 Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, cuối tháng 10/2020, chị Nguyễn Thị T. (trú tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh trình báo về việc bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 10 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh tiến hành điều tra và xác minh làm rõ vụ việc. Theo đó, từ tháng 11/2017 đến tháng 10/2019, Võ Minh Nhật đã dùng thủ đoạn đưa ra các thông tin không có thật để đặt vấn đề vay tiền chị Nguyễn Thị T.

Nhật nói với mọi người là mình bị bệnh ung thư và điều trị tại Sigapore, quá trình điều trị Nhật được một người ở Mỹ tài trợ cho 1 khoản tiền 400.000 USD, sau đó Nhật trúng thưởng một khoản tiền là 200.000 Đô la Singapore và cần vay chị T. để lót tay cho cán bộ chuyên trách tạo điều kiện rút tiền và nhiều mục đích khác.

Do tin tưởng nên trong khoảng thời gian trên, chị T. đã cho Nhật vay 20 lần với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng. Số tiền vay được của chị T., Nhật dùng vào chi tiêu cá nhân.

Quá trình tiến hành điều điều tra và củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 31/12/2020, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Võ Minh Nhật về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tuấn Khang

Nguồn tin: Báo GD&TĐ