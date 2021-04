Người phụ nữ bị đâm 8 nhát tới tử vong ngay giữa phố, thái độ của những người xung quanh gây phẫn nộ

Vụ việc xảy ra vào ngày 2/4 tại khu vực xưởng đóng tàu gần bờ sông trấn Tây Lai thuộc thành phố Kinh Giang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường nhưng vì bị thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong ngay tại chỗ.

Theo điều tra của cảnh sát, nạn nhân là một người phụ nữ họ Vương (40 tuổi), nghi phạm họ Lưu. Cả hai đều là công nhân của xưởng tàu, cùng quê ở Hạ Lâm, tỉnh Hắc Long Giang. Trước khi xảy ra vụ việc, chị Vương và tên Lưu có quan hệ tình cảm, họ sống chung cùng một thời gian dài nhưng chưa kết hôn.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn video được người qua đường quay lại cho thấy, vào giờ tan làm buổi trưa, Lưu đã chặn đường chị Vương khi vừa ra khỏi xưởng tàu. Trong lúc hai người xảy ra cãi vã, tên Lưu đã tát chị Vương tổng cộng 6 cái. Người phụ nữ cũng ra tay chống trả nhưng không thể bằng sức của gã họ Lưu.

Vào thời điểm này có rất đông người qua lại nhưng tuyệt nhiên không ai dừng lại, giúp đỡ chị Vương cũng như đứng ra can ngăn, hòa giải giúp hai người. Mọi người chỉ liếc mắt nhìn một cách hiếu kỳ rồi nhanh chóng rời đi.

Tên họ Lưu tấn công chị vương ngay giữa phố nhưng không ai tới giúp đỡ.



Cơn giận dữ của tên Lưu lên tới đỉnh điểm khi hắn rút từ trong người ra một con dao và đâm 8 nhát liên tục vào người chị Vương. Đến tận lúc này, một số người đàn ông cao to lực lượng vẫn trơ mắt đừng nhìn kẻ thủ ác đâm từng nhát vào người chị Vương, mặc kệ nạn nhân đang kêu gào cầu xin giúp đỡ.

Mãi tới một lúc sau, khi chị Vương đã “lĩnh trọn” 8 nhát dao vào bụng thì mới có một người đàn ông chạy tới can ngăn. Nhân cơ hội này, nạn nhân vùng vẫy, ôm vết thương chạy đi. Tuy nhiên, chưa chạy được bao xa thì chị Vương đã gục xuống tử vong vì mất máu quá nhiều.

... Chị Vương tử vong vì bị mất máu quá nhiều.

Về phía tên Lưu, sau khi gây án hắn ta định uống thuốc sâu tự tử nhưng bị cảnh sát ngăn cản kịp thời. Hiện nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đoạn video quay cảnh tên Lưu đánh đập và hành hung chị Vương sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Mọi người đều tức giận trước sự dã man của tên Lưu nhưng điều khiến dư luận phẫn nộ hơn cả chính là thái độ thờ ơ, vô cảm của những người xung quanh. Một số người bình luận:

“Nếu sự việc được can thiệp sớm ngay từ đầu thì có lẽ chị Vương đã không nhận cái kết bi thương như vậy”,

“Toàn là đàn ông cao to lực lượng mà tại sao không ai vào can ngăn, cứ trơ mắt đứng nhìn như người vô hình vậy?”,

“Thấy gã đàn ông hung hãn cầm dao thì ai cũng sợ, nhưng khi người phụ nữ bị tát, bị hành hung sao không ai tới can ngăn?”.

Tác giả: Phương An

Nguồn tin: saostar.vn