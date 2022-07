Người nhà bệnh nhân hành hung bóp cổ bác sĩ

Ngày 28/7, đại diện Bệnh viện Nhân Dân Gia Định TPHCM cho biết, sự việc nhân viên y tế bị hành hung xảy ra vào tối 27/7. Theo đó, khoảng 21 giờ cùng ngày bé gái 10 tuổi bị hóc xương được chuyển đến khoa cấp cứu của bệnh viện. Sau khi thăm khám, bác sĩ ghi nhận sinh hiệu bình thường, trẻ không khó thở, cảm thấy nuốt vướng và đau.

Thời điểm này, bác sĩ T. (người bị hành hung) dặn trẻ ngồi chờ và liên hệ bác sĩ tai mũi họng để can thiệp nội soi gắp xương cho bệnh nhi đồng thời dặn dò bệnh nhi và gia đình chờ khoảng 10 phút vì còn nhiều bệnh nhân còn cấp cứu.

Tuy nhiên, khoảng 5 phút sau, khi bác sĩ T. đang ngồi đọc kết quả kiểm tra hình ảnh cho bệnh nhân khác thì đột nhiên bị người đàn ông xưng là bố của bệnh nhi hóc xương xông vào chửi mắng vì không đồng ý chờ đợi thêm.

Dù bác sĩ T. đã nỗ lực giải thích tình trạng của bệnh nhi khá ổn và công đoạn nội soi cần phải chờ chuẩn bị nhưng người đàn ông đã xông vào đẩy bác sĩ vào tường, bóp cổ và quay clip. Sự việc chỉ dịu xuống khi có sự xuất hiện, can thiệp của bảo vệ bệnh viện và công an địa phương. Hiện phía bệnh viện đã báo cáo vụ việc đến công an và Sở Y tế TPHCM.

Liên quan đến vấn đề trên, ngày 28/7 Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có công văn khẩn đề nghị Sở Y tế TPHCM sớm tiến hành xác minh sự việc, báo cáo cụ thể về Bộ Y tế.

Cục Quản lý khám chữa bệnh nhận thấy đây là vụ việc có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng đến quyền của người hành nghề gây tổn hại về thể chất, tinh thần của bác sĩ và mất an ninh, an toàn nơi khám chữa bệnh. Cục đề nghị Sở Y tế TPHCM phối hợp với Công an TPHCM điều tra, đề xuất hướng xử lý nghiêm đối với hành vi sai phạm đồng thời động viên kịp thời đối với người hành nghề chịu ảnh hưởng trực tiếp từ vụ hành hung.



