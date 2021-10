Người đàn ông tử vong khi dắt xe máy trên cao tốc, nguyên nhân từ pha đánh lái của ô tô

Theo diễn biến đoạn clip được đăng tải, chiếc ô tô chạy với tốc độ khá nhanh trên mặt đường ướt. Có lẽ do bánh xe bị trơn trượt và người điều khiển không làm chủ được tình hình nên suýt chút nữa đã đâm phải giải phân cách.

Tài xế nhanh như chớp đánh lái sang phải, lao vào lề đường tông mạnh vào một người đang đi bộ rồi lộn nhào xuống ruộng.

Ngay khi được chia sẻ trên các diễn đàn giao thông, vụ tai nạn kinh hoàng diễn ra trong khoảng 6 giây khiến ai nấy đều thót tim ám ảnh khi xem.

Ô tô lao nhanh trên đường ướt, tông chết người đi bộ

Theo thông tin từ báo Vietnamnet, sự việc xảy ra vào trưa ngày 26/10 trên quốc lộ 1, đoạn qua xã An Cư, tỉnh Phú Yên.

Xe ô tô đông lạnh BKS 78C – 078.80 đã tông tử vong anh Nguyễn Minh Tâm (27 tuổi, thường trú tại thôn Phước Lương, xã An Cư) khi đang dắt bộ xe máy trên quốc lộ.

Lực lượng Công an huyện Tuy An và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Yên đã tới khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Hiện trường vụ tai nạn (Nguồn ảnh: Vietnamnet)







Tác giả: Lim

Nguồn tin: phapluat.suckhoedoisong.vn