Người đàn ông phụ hồ qua đời vì kiệt sức trong lũ dữ, cả xóm nghèo ám ảnh đôi mắt thẫn thờ của 2 đứa trẻ thơ

Bé Nguyễn Hải Nam (8 tuổi) là con thứ 2 của vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1978) và anh Nguyễn Văn Song (SN 1977), cùng trú tại thôn Bắc Ngũ, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Những ngày này, khi hàng trăm người dân của thôn Bắc Ngũ đang cấp tập lo cho cuộc sống sau lũ thì bé Hải Nam chỉ ngồi nhìn ra cửa mỗi khi chiều về với đôi mắt đượm buồn nỗi nhớ cha. Ai gặp Nam cũng không khỏi đau lòng.

Chị Nguyễn Thị Hồng và 2 con như chưa thể tin vào sự thật rằng chồng, cha đã ra đi mãi mãi vì kiệt sức trong lũ dữ.

Câu chuyện đau lòng xảy đến gia đình chị Hồng vào ngày 18/10, khi chị vừa đưa hai con lên nhà hàng xóm (ở thế cao hơn) để tránh lũ thì bất ngờ nhận được tin chồng chị đã ra đi mãi mãi.

Trò chuyện PV Báo Gia đình & Xã hội, chị Nguyễn Thị Hồng chua xót kể: "Mấy hôm trời mưa, nước lũ dâng lên, cứ nhà ai ở trong xóm bị nước ngập thì những nhà chưa bị ngập sẽ đến giúp khuân, kê đồ đạc. Hôm đó, gần trưa thì nhà tôi bắt đầu bị ngập, đến trưa thì nước lên ngang thắt lưng người lớn.

Khi nước lên thì anh Song trở về nhà cùng tôi dọn dẹp đồ đạc, kê giường lên cao hơn. Đến trưa, tôi pha mỳ tôm cho anh ấy ăn mà anh ấy mải làm, chẳng ăn gì cả. Lúc ăn xong thì khoảng hơn 14h chiều. Anh Song đi trả thuyền nhà hàng xóm thì nghe thông tin có cái bè lật, 3 người đang chới với, nếu không cứu thì rất có thể sẽ tử vong".

Chị Nguyễn Thị Hồng thẫn thờ trước di ảnh của chồng.

"Nghe thấy bạn nói vậy, chồng tôi cũng ra cứu. Còn tôi ở nhà thì đưa 2 đứa con đến nhà hàng xóm (nơi chưa bị nước lũ dâng) để tránh nước. Lúc anh về đến nhà thì tôi gọi điện bảo cha lên với 3 mẹ con tránh lũ đi, mấy đồ trong nhà trôi hết thì thôi chứ. Anh ấy chỉ bảo: "3 mẹ con yên tâm đi, có gì thì ba trèo thang lên mái nhà". Thế mà chẳng bao lâu sau đó, tôi nhận được điện thoại hàng xóm báo anh ấy tắt thở, người tím tái đi rồi", chị Hồng nghẹn ngào.

Chị Hồng tiếp lời: "Lúc anh mất thì nhà vẫn đang bị ngập nước, nước lên rất cao, gần chạm đến trần nhà".

Cũng vì nhà ngập mà thi thể của anh phải đưa lên đồng cát cao để tránh nước để chờ đưa vào nhà an táng.

Nơi đặt bàn thờ anh Nguyễn Văn Song trên đồng cát, khi nước lũ chưa rút.

"Anh phải nằm ở ngoài đồng cát đến 3 ngày, chẳng được về nhà, chẳng có áo quan, cũng chẳng có quần áo khô đủ ấm để mặc. Nước lũ lên cuốn mỗi của cải thôi chứ giờ đến người cũng cuốn đi là sao? Cả cuộc đời vất vả, giờ làm được cái nhà thì lại không được về nhà nữa…", chị Hồng nghẹn ngào kể.

Liên quan đến hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Hồng, ngày 03/11, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Ngọc Do – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Gia Ninh xác nhận sự việc đau lòng vừa xảy đến với gia đình chị Nguyễn Thị Hồng.

Ông Do cho biết: "Vừa là lãnh đạo chính quyền địa phương, tôi vừa là bà con lối xóm của chị Hồng nên tôi biết rất rõ hoàn cảnh của gia đình chị này. Anh Nguyễn Văn Song làm nghề phụ hồ nhiều năm nay, còn vợ là chị Nguyễn Thị Hồng làm nghề may vá tự do. 2 con của anh Song là cháu Nguyễn Thị Hương Giang đang theo học lớp 10 và bé Nguyễn Hải Nam đang theo học lớp 3 tại địa phương".

Người dân địa phương đến chia buồn cùng gia quyến.

Theo ông Do: "Mặc dù anh em nội ngoại cũng ở cùng làng với nhau nhưng qua đợt lũ vừa qua thì hầu hết, các hộ dân trong làng đều bị ảnh hưởng bởi lũ. Gia đình của chị Hồng, anh Song cũng không ngoại lệ".

Gia đình chị Nguyễn Thị Hồng thuộc hộ cận nghèo tại địa phương. Căn nhà xây 1 tầng là do hai anh chị vay ngân hàng để thực hiện. Vào ở trong ngôi nhà hoàn thiện cơ bản chưa lâu thì nước lũ đến và sự việc đau lòng xảy ra".

Ông Do tiếp lời, anh Song mất là do kiệt sức. Chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên gia đình.

"Trước đây, nguồn thu nhập của gia đình chị Hồng dựa vào công phụ hồ của anh Song nhưng bây giờ thì chỉ có thể dựa vào công việc may vá tự do của chị. Vì thế, hoàn cảnh này rất đáng thương. Anh Song ra đi để lại khoản nợ ngân hàng sau làm nhà khoảng hơn 400 triệu đồng", ông Do cho hay.

