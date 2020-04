Người đàn ông ở Hà Tĩnh tiếp xúc với bệnh nhân 237 âm tính Covid-19

Sáng 5/4, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, trường hợp ông L, trú phường Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh từng tiếp xúc gần với bệnh nhân 237 người Thủy Điển đã có kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19.

Hà Tĩnh có số lượng người dân từ Thái Lan, Lào về qua cửa khẩu Cầu Treo rất lớn.

Trước đó, bộ Y tế công bố bệnh nhân 237 dương tính với virus SARS-CoV-2. Trước khi được phát hiện, bệnh nhân này đã có hành trình phức tạp, nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng lớn. Các tỉnh, thành, trong đó có Hà Tĩnh đã tiến hành điều tra, rà soát các trường hợp có thể liên quan.

Qua rà soát, Hà Tĩnh đã phát hiện 1 trường hợp F1 là ông L, trú tại phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh từng tiếp xúc gần với bệnh nhân 237 tại Ninh Bình vào ngày 21/3.

Tòa siêu thị chưa đưa vào sử dụng của 1 DN tại Cổng B - cửa khẩu Cầu Treo được mượn để dùng để dựng 60 phòng cách ly dã chiến

Ngay sau khi phát hiện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng TP Hà Tĩnh tiến hành điều tra dịch tễ, cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm đối với trường hợp này. Ngoài ra những người thân trong gia đình ông L. cũng được lấy mẫu xét nghiệm.

Sau khi tiến hành xét nghiệm, kết quả cho thấy trường hợp này âm tính với virus SARS-CoV-2.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Tĩnh có 3 ca dương tính với SARS-CoV-2, đều liên quan đến ổ dịch ở quán bar My For You (Băng - Thái Lan). 3 bệnh nhân này hiện được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn).

60 phòng bệnh dã chiến được tiến hành hàng, lắp xuyên đêm để xong trong thời gian nhanh nhất.

Tại diễn biến liên quan, suốt từ chiều 4/4 đến xuyên đêm, lực lượng chức năng đã huy động nhân lực, phương tiện, may móc khẩn trương dựng 60 phòng cách ly độc lập tại khu vực Cổng B - Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để tiến hành cách ly độc lập gần 60 trường hợp F1, F2, bao gồm những người trở về từ Thái Lan và liên quan đến bệnh viện Bạch Mai.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Người đưa tin