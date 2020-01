Người đàn ông "hồn nhiên" đánh cả xe kéo tự chế đi trộm cây cảnh trên quốc lộ

Ngày 8/1, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Cương (1970, trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) về tội Trộm cắp tài sản.

Cương thực nghiệm lại hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 2/1 Công an thị xã Hồng Lĩnh nhận được tin báo của Công ty môi trường đô thị Hồng Lĩnh về việc công ty đang thực hiện dự án chỉnh trang đô thị trồng cây cảnh ở khu vực giải phân cách cứng quốc lộ 1A đoạn qua phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh thì bị kẻ gian lấy trộm nhiều cây hoa cảnh vừa mới trồng có giá trị, gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng đến tiến độ thi công của công trình.

Vào cuộc điều tra, đến ngày 4/1, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã bắt giữ Nguyễn Văn Cương. Cương được xác định là đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản nói trên. Tang vật thu giữ gồm 7 cây hoa cảnh, 1 xe mô tô BKS 37X4-8280 và 1 xe tự kéo.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Cương khai nhận do biết trước đoạn đường quốc lộ 1A có nhiều cây hoa giấy thế mới trồng nên vào đêm 1 rạng sáng 2/1 lợi dụng đêm tối, trời mưa, đối tượng điều khiển xe mô tô kéo theo xe tự chế đi từ nhà vào thị xã Hồng Lĩnh nhổ trộm nhiều cây hoa ở các khu vực khác nhau rồi bỏ lên xe đi lòng vòng tránh các khu dân cư đông người để đưa về nhà và bán lại cho các cá nhân khác lấy tiền.

Được biết đối tượng từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, ngoài việc trộm cây cảnh ở thị xã Hồng Lĩnh đối tượng còn gây ra một số vụ trộm cây ở nơi khác.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp Luật Plus