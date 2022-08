Người đàn ông dùng cây gỗ đánh nhân viên y tế tử vong

Theo đó, lúc 5h30 cùng ngày, tại tuyến đường liên thôn, đoạn qua thôn 2, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, nghi phạm Nguyễn Thành Sơn (46 tuổi, trú xã Đức Chánh, là người bị tâm thần) đang cầm một khúc cây gỗ đi trên đường bê tông liên thôn thì bất ngờ đánh mạnh vào đầu và mặt của bà Đỗ Thị Thu H. (55 tuổi, là nhân viên Trạm Y tế xã Đức Chánh) đang đi trực về nhà, khiến bà H. bị thương nặng dẫn đến tử vong tại chỗ.

Nơi bà H. bị nghi phạm Nguyễn Thành Sơn đánh tử vong. (Ảnh CTV).

“Nghi Phạm Nguyễn Thành Sơn là người từng được bà H. khám bệnh và điều trị tại Trạm y tế xã ở địa phương. Qua sự việc đau lòng này, Công an huyện Mộ Đức khuyến cáo mỗi gia đình hãy tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý người bị tâm thần hay những người có những hành vi, biểu hiện không bình thường tại gia đình mình”, lãnh đạo Công an Mộ Đức nói.

Nhận được thông tin, Công an huyện Mộ Đức khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, đồng thời khống chế bắt giữ nghi Phạm Nguyễn Thành Sơn. Hiện nghi phạm Sơn đã được Công an huyện Mộ Đức bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: TẤN THÀNH - CHÍ ĐẠI



Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết