Người đàn ông đang ngồi ăn sáng bị dí dao vào người đe dọa, cướp xe máy

Ngày 23/3, theo nguồn tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an huyện Thủy Nguyên đã triển khai truy bắt đối tượng có hành vi cướp tài sản sau 3 giờ truy xét.

Đối tượng Vũ Xuân Trường cùng tang vật vụ án tái cơ quan Công an.



Cụ thể, vào khoảng 6h ngày 20/3 Công an huyện Thủy Nguyên tiếp nhận tin trình báo của anh Nguyễn Văn Lợi (SN1974, ở tổ dân phố thị trấn Quyết Thành, thị trấn Minh Đức) về việc bị một đối tượng dùng dao đe dọa, cướp xe máy.

Theo đó, vào khoảng 5h30 sáng ngày 20/3, anh Lợi dựng chiếc xe máy ở lề đường rồi vào quán bán bánh mì của chị Lê Thị Tân, (SN 1985, ở tổ dân phố Thắng Lợi, thị trấn Minh Đức) ăn sáng. Khi anh Lợi vừa ngồi xuống quán, bất ngờ bị một nam thanh niên tiến đến rồi rút dao đe dọa, yêu cầu đưa chìa khóa chiếc xe máy, nhãn hiệu Honda Wave RS, BKS: 16L8-1112. Sợ hãi, anh Lợi buộc phải đưa xe. Chiếm đoạt xong, đối tượng để dao vào võng rồi điều khiển xe phóng về hướng thị trấn Núi Đèo.

Ngay khi nhận tin, lãnh đạo Công an huyện Thủy Nguyên đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng lực lượng Công an thị trấn Minh Đức triển khai truy xét.

Qua rà soát địa bàn kết hợp với lời khai của bị hại, nhân chứng tại hiện trường, lực lượng phá án nhanh chóng xác định đối tượng có hành vi cướp chiếc xe máy của anh Lợi là Vũ Xuân Trường, (SN 1988, ở tổ dân phố Thắng Lợi, thị trấn Minh Đức).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 9h30 cùng ngày, Đội CSHS phối hợp với Công an thị trấn Minh Đức đã bắt giữ gọn Trường, thu giữ chiếc xe máy là tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Trường đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, do không có nghề nghiệp ổn định và không có phương tiện đi lại nên Trường nảy sinh ý định chiếm đoạt xe máy của người đi đường. Nghĩ là làm nên khoảng 5h30 ngày 20/3, Trường mang theo một con dao giấu trong người rồi đi bộ lang thang tìm con mồi để săn hàng, khi đến quán bánh mỳ của chị Tân có địa chỉ trên, Trường phát hiện chiếc xe máy BKS: 16L8-1112 của anh Lợi đang dựng ở lề đường, nên Trường tiến đến rút dao đe dọa, anh Lợi đang ngồi ăn sáng tại đấy yêu cầu đưa chìa khóa xe rồi điều khiển xe phóng về hướng thị trấn Núi Đèo.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đã tạm giữ hình sự Trường để điều tra, xử lý về hành vi “Cướp tài sản”, theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Quang

Nguồn tin: Pháp Luật Plus