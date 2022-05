Người dân Hà Tĩnh phấn khởi đến Công an huyện, xã đăng ký ô tô, xe máy

Ngày 21/5, Công an các huyện, thị và 31 đơn vị Công an cấp xã trên địa bàn Hà Tĩnh đủ điều kiện đăng ký phương tiện xe mô tô, xe máy và xe ô tô theo quy định của Bộ Công an đã đồng loạt triển khai nhiệm vụ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký phương tiện cho người dân

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác Công an tỉnh Hà Tĩnh do Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tiến độ việc triển khai cấp đăng ký và bấm biển số xe cho người dân tại Công an cấp huyện, cấp xã.

Ngày đầu tiên triển khai đăng ký các phương tiện tại công an các huyện, thị xã, công an cấp xã



Kiểm tra công tác triển khai đăng ký các phương tiện tại Công an các huyện, thị xã, Công an cấp xã, Đại tá Đặng Hoài Sơn yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả công tác đăng ký phương tiện tại cơ sở, khắc phục những khó khăn ban đầu về cơ sở vật chất nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đăng ký, cấp BKS của người dân

Có mặt tại trụ sở Công an xã Sơn Giang, chị Nguyễn Thị Hoài (xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn) vui vẻ chia sẻ: “Trước đây, khi đi làm thủ tục đăng ký xe máy phải về Công an huyện, nay xã đăng ký nên khá thuận tiện, không phải chờ đợi lâu. Việc đăng ký xe máy và cấp biển số ngay tại địa bàn cơ sở rất thuận lợi cho cho chúng tôi khi đến làm thủ tục, giảm nhiều thời gian chờ đợi và công sức đi lại”.

Theo quy định mới, Phòng CSGT đăng ký, cấp biển số đối với ô tô, máy kéo, rơmoóc, sơmi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài... có trụ sở hoặc nơi thường trú tại quận, thành phố, thành phố trực thuộc trung ương hoặc thành phố thuộc tỉnh nơi Phòng CSGT đặt trụ sở.

Công an huyện Vũ Quang đăng ký cho 5 xe ô tô.



Công an cấp huyện đăng ký, cấp biển số ô tô, máy kéo, rơmoóc, sơmi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp... có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn mình.

Công an huyện Hương Sơn đăng ký được 4 xe ô tô.



Công an cấp xã sẽ tiếp nhận và làm thủ tục đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình.

Chị Nguyễn Thị Hoài phấn khởi khi được đăng ký và cấp biển ngay tại địa bàn cơ sở.



Để Công an xã được quyền đăng ký, cấp biển số xe máy, trong ba năm liền kề gần nhất, địa phương phải có số lượng đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trở lên trong một năm.

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đánh giá lại kết quả bước đầu công tác đăng ký phương tiện trên địa bàn huyện Thạch Hà. Từ đó, sẽ có những biện pháp, giải pháp để cải tiến công tác này. Đồng thời, sẽ trực tiếp hướng dẫn cho cán bộ đăng ký xe để giải quyết các khó khăn vướng mắc, hoặc các thao tác kỹ thuật để thực hiện việc đăng ký xe đúng quy trình, tạo điều kiện cho người dân một cách tốt nhất”, Đại uý Trần Hoàng Hiệp, Đội trưởng Đội CSGT - Thị trấn huyện Thạch Hà nói.

... Một người dân phấn khởi khi được cấp biển số trong ngày đầu tiên triển khai ở cơ sở.

Công an huyện Thạch Hà đăng ký 7 xe ô tô và 3 xe máy.

Hà Tĩnh có 31 Công an cấp xã thực hiện đăng ký xe mô tô, xe máy (kể cả xe máy điện) gồm: - Huyện Nghi Xuân 2 xã, gồm: Cương Gián, Cổ Đạm. - Huyện Lộc Hà 4 xã, gồm: Thạch Kim, Bình An, Hộ Độ, Hồng Lộc. - Huyện Can Lộc 4 xã, gồm: Tùng Lộc, Khánh Vĩnh Yên, Kim Song Trường, Thuần Thiện. - Huyện Đức Thọ 4 xã, gồm: Thanh Bình Thịnh, Tân Dân, An Dũng, Lâm Trung Thủy. - Huyện Thạch Hà 5 xã, gồm: Việt Tiến, Nam Điền, Lưu Vĩnh Sơn, Đỉnh Bàn, Tân Lâm Hương. - Huyện Cẩm Xuyên 6 xã, gồm: Cẩm Thành, Cẩm Thịnh, Yên Hòa, Cẩm Nhượng, Nam Phúc Thăng, Cẩm Quan. - Huyện Kỳ Anh 5 xã gồm: Kỳ Sơn, Kỳ Thượng, Kỳ Phú, Kỳ Khang, Lâm Hợp. - Thị xã Kỳ Anh: phường Kỳ Thịnh.

Tác giả: Cẩm Kỳ

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết