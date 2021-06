Người cha 70 tuổi đau đớn khi biết con trai sát hại cả gia đình vợ: "Nó bảo bố mẹ cố nuôi 2 cháu rồi đi đầu thú"

Gây án xong chạy về nhờ ông chăm cháu

Tối muộn ngày 28/6, chúng tôi tìm đến nhà ông Đào Văn T. (75 tuổi, địa chỉ thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình). Ông là bố của Đào Văn Thịnh (SN 1979), kẻ gây ra vụ thảm án sát hại bố mẹ vợ và vợ sáng cùng ngày.

Nằm thu mình dưới manh chiếu trải giữa nhà, ông T. liên tục than "Trời đất ơi". Vụ thảm án do con trai gây ra khiến ông suy sụp.

Bình tĩnh lại, ông kể vợ chồng ông sinh được 4 người con, Thịnh là con thứ 3. Các con ông đều là công nhân và lập gia đình xa nhà. Riêng Thịnh thì ở với bố mẹ.

Những năm trước vợ chồng Thịnh đi làm ăn xa, sau khi sinh con thứ 2, vợ Thịnh là chị S. về trước còn Thịnh mới về khoảng 1 năm nay. Đây cũng là khoảng thời gian 2 vợ chồng Thịnh bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn.

Ông T. thất thần kể lại sự việc



Ông T. cũng không rõ nguyên nhân vì sao, phận làm cha nhưng tuổi cao, sức yếu ông cũng chỉ biết khuyên bảo các con làm hoà mà không thành.

Kể lại sự việc sáng 28/6, ông T. cho hay: "Tôi đang nằm thì Thịnh gọi 'Bố ơi dậy con bảo cái này', tôi lê người dậy thì nó bảo 'Bố mẹ cố nuôi 2 đứa cháu, con đi đầu thú đây'. Thế rồi nó đi luôn trong khi tôi vẫn không hiểu chuyện gì".

Linh tính có chuyện chẳng lành, người cha già cố chạy theo bóng Thịnh đến UBND xã Quỳnh Hoa thì thấy Thịnh đã ở trong phòng công an xã.

"Lúc này mấy chị ở làm xã nói với tôi, ông ơi thằng Thịnh nó giết hết người nhà ông C. rồi. Lúc này tôi mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Số tôi đúng là chết cũng chưa hết khổ. Vốn có bệnh tiền đình, thoái hoá cột sống, sức khoẻ lại yếu nên lúc đó tôi như ngất đi. Đến đêm rồi mà chưa sang thắp cho ông bà thông gia được nén nhang", ông T. ngậm ngùi nói.

Ông T. cho hay, vợ chồng ông biết Thịnh và vợ xích mích, đã nói tới chuyện ly hôn. Ngày 26/6 chị S. đã về hẳn nhà bố mẹ đẻ.

"Đến sáng 28/6, cháu S. sang hỏi tôi đưa sổ hộ khẩu. Tôi cũng nghĩ các cháu đưa nhau đến toà để ly hôn nhưng ngờ đâu lại xảy ra việc đến nông nỗi như vậy", ông T. nghẹn lòng.

Hung thủ bình tĩnh đến kỳ lạ sau khi gây án

Trao đổi với PV về vụ án trên, Thượng uý Nguyễn Tuấn Linh - Phó trưởng Công an xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) cho biết, hơn 8h ngày 28/6, Đào Văn Thịnh tới công an xã đầu thú về việc giết người.

Lúc đó Thịnh ăn mặc gọn gàng, người sạch sẽ và không có nhiều biểu hiện bất thường. Lúc tới, Thịnh nói vừa giết 3 người và bảo công an hãy bắt hắn, tuy nhiên, trước thái độ bình tĩnh của hắn lại đang bận nên ban công an xã vẫn chưa tin.

Thấy vậy, Thịnh quả quyết đã giết vợ và bố mẹ vợ lần nữa thì công an xã ngay lập tức thông báo công an viên thôn Bái Trang. Qua kiểm tra xác định Thịnh nói đúng, công an xã đã tiến hành bắt giữ đối tượng.

Người thân trong gia đình nạn nhân khóc ngất trước sự ra đi của 3 người



Qua kiểm tra tại hiện trường, ông Đào Đình C. (bố vợ Thịnh) tử vong tại ghế uống nước ngoài sân còn mẹ vợ và vợ Thịnh tử vong ở cuối sân gần đầu ngõ.

"Hiện đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, tuy nhiên kết luận cuối cùng của vụ án vẫn còn phụ thuộc vào cơ quan điều tra...", Thượng uý Linh nói.

Theo Thượng uý Linh, vào sáng 28/6, chị S. có đến UBND xã Quỳnh Hoa xin các thủ tục để chuyển giấy ly hôn.

Ở địa phương Thịnh có biểu hiện hay tụ tập và nghi nghiện nên nằm trong diện nghi nghiện của ban công an xã. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm nhanh ngày 25/6, anh ta lại âm tính với chất ma tuý.

Vụ án đang được công an tỉnh Thái Bình điều tra làm rõ.

Tác giả: Đặng Thuỷ

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn