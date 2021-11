Ngồi trong ô tô rải tiền xuống đường, thanh niên gây phẫn nộ với dòng trạng thái: Tặng cho đám nông dân

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok vừa xuất hiện đoạn clip một thanh niên ngồi trong ô tô rải các tờ tiền với các mệnh giá khác nhau xuống đường.

Dòng trạng thái khiến nhiều người phẫn nộ



Theo đó, nam thanh niên sử dụng các tờ tiền với mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng và từ từ rải xuống đường khi đi qua một cánh đồng.

Đáng chú ý, kèm theo đoạn clip này, người đăng tải còn ghi dòng trạng thái gây phẫn nộ: "Tặng cho đám nông dân cho bớt nghèo khổ, hihi".

Ngay sau khi đoạn clip này xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành động và thái độ của người đăng tải clip.

"Trịch thượng, tỏ vẻ thượng đẳng nhưng thốt ra một câu ai cũng thấy vô học"

"Gọi người nông dân là "đám", chẳng biết sang trọng hơn ai mà ra vẻ vậy"

"Có mấy tờ tiền mà cứ làm như nhiều lắm, người nông dân chắc cần", là những bình luận mà cư dân mạng để lại.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến khác cũng cho rằng, người đăng tải clip vì câu like, câu view mà bất chấp viết dòng trạng thái gây phẫn nộ nói trên.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn