Ngôi đền có gần 300 bậc thang màu cầu vồng

Quần thể hang động Batu cách thủ đô Kuala Lumpur khoảng 13 km về phía bắc, là nơi có đền thờ đạo Hindu ở độ cao 100 m và du khách phải bước qua 272 bậc thang mới tới nơi. Giờ mở cửa từ 7h - 19h hàng ngày và miễn phí vé vào cửa. Batu là một động đá vôi được phát hiện vào thế kỷ 19, sau đó được những người Ấn ở Malaysia tìm tới lập đền thờ. Tại đây có hàng ngàn bức tượng tinh xảo mô tả các huyền thoại, sự tích trong đạo Hindu. ... Quần thể hang động Batu có ba hang chính. Lớn nhất và nổi tiếng nhất là Hang Đền (Temple Cave), nơi có trần cao hơn 91 m và được thắp sáng lung linh. Lối vào ngay bên dưới Hang Đền là Hang Tối (Dark Cave), là nơi hoang dã nhất trong 3 hang với nhiều vách đá vôi rực rỡ cùng nhiều loại sinh vật quý. Cuối cùng là Hang trưng bày Nghệ thuật (Art Gallery Cave) chứa những bức chạm khắc và tranh vẽ về đạo Hindu.

Tác giả: Khánh Trần



Nguồn tin: Báo VnExpress