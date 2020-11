Nghiện tình dục, cưỡng bức rồi sát hại cô gái: Án cao nhất tử hình

Ngày 10/11, Công an tỉnh Lào Cai cho biết thông tin mới về vụ nghiện tình dục, cưỡng bức rồi sát hại cô gái, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam Lý Láo Lủ (25 tuổi, ở thị xã Sa Pa) để điều tra, làm rõ về các tội "Giết người" và "Hiếp dâm".

Lủ được cho là đã hiếp dâm, sát hại chị Lý Mùi Diện (SN 1989, người Dao, ở thôn Lếch Dao, xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa) tại khu vực nương ngô gần nhà trong tình trạng quần áo bị xô lệch, vùng đầu có nhiều vết thương tích... Diện là con cả của gia đình, bị câm, điếc và khuyết tật tay bẩm sinh, không có chồng con và ở cùng bố mẹ.

Được biết, vợ Lủ thường tâm sự với một số phụ nữ trong thôn rằng chồng mình có nhu cầu sinh lý cao, mỗi khi uống rượu, bất kể ngày hay đêm, anh ta đều ép vợ phải cho "quan hệ", bằng không sẽ bị đánh đập. Cũng vì chuyện này mà M. đã không ít lần bị chồng đánh...

Qua đó, nhiều người không khỏi phẫn nộ tiếc thương cho số phận của chị Diện sinh ra đã không được bình thường mà còn bị "đày ải thân xác" cho đến chết. Mặt khác, nhiều người tỏ thái độ phẫn nộ với hung thủ và phải tử hình đối tượng nghiện tình dục, cưỡng bức rồi sát hại cô gái.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Văn Phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi của đối tượng là rất manh động, thể hiện tính chất côn đồ, liền một lúc thực hiện hai hành vi phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng nên đối tượng này sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất là tử hình.

Theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan điều tra thì đối tượng này có nhu cầu sinh lý rất lớn, chính vì thế mà vợ của đối tượng không thể “phục vụ” nổi đối tượng này dẫn đến chuyện vợ chồng mâu thuẫn, ly thân. Khi thấy nạn nhân là người khuyết tật câm điếc bẩm sinh ở nơi vắng vẻ, đối tượng đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi hiếp dâm rồi giết người. Do nạn nhân chống cự nên hắn đã tấn công sát hại nạn nhân, sau đó tìm cách xóa dấu vết để trốn tránh trách nhiệm pháp lý.

Luật sư Cường cho biết thêm, với thông tin diễn biến như vậy thì đối tượng này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hai tội danh đặc biệt nghiêm trọng là tội hiếp dâm và tội giết người.

Với tội hiếp dâm theo quy định tại Điều 141 Bộ luật hình sự năm 2015 thì đối tượng này phải đối mặt với 7 năm tù (hình phạt cao nhất của tội danh này là tù chung thân). Còn với tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự thì đối tượng này sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất là tử hình. Trong trường hợp kết tội bị cáo về cả hai tội danh này thì rất có thể bị cáo sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất là tử hình là hình phạt chung cho cả hai tội danh.

Cũng theo luật sư Cường, điều đáng nói trong vụ án này là đối tượng được xác định là người “nghiện tình dục” có thể là do yếu tố tâm lý sức khỏe, do bệnh lý về tình dục hoặc cũng có thể là do kém tu dưỡng rèn luyện đạo đức, nhân cách (bị ảnh hưởng tác động của văn hóa đồi trụy). Vấn đề này cơ quan điều tra sẽ phải làm rõ để làm cơ sở áp dụng hình phạt và các biện pháp phòng ngừa đối với đối tượng này. Trong trường hợp nhu cầu sinh lý của đối tượng bất thường, quá lớn, có xu hướng mắc bệnh nghiện tình dục thì cần phải có những can thiệp về mặt y tế, phải đưa vào diện quản lý theo dõi tránh trường hợp đối tượng tiếp tục phạm tội.

Còn trường hợp đối tượng xâm hại tình dục không phải do yếu tố bệnh lý tình dục mà là do vấn đề đạo đức, nhân cách thì có thể giáo dục bằng pháp luật, đạo đức để đối tượng thay đổi nhận thức, trừ trường hợp đối tượng bị áp dụng hình phạt cao nhất là tử hình.

Trường hợp tòa án tuyên án tử hình thì vấn đề cải tạo giáo dục sẽ không được đặt ra mà hình phạt phạt sẽ là để mục đích răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

"Nạn nhân trong vụ án này là người khuyết tật, bị câm, điếc bẩm sinh. Đây là đối tượng yếu thế trong xã hội cần được pháp luật bảo vệ và cộng đồng có trách nhiệm giúp đỡ.

Tuy nhiên, đối tượng này đã lợi dụng hoàn cảnh đặc biệt của nạn nhân để tấn công, xâm hại tình dục. Đây là hành vi rất đáng lên án và là tình tiết có thể xem xét tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với đối tượng này.

Hành vi không chỉ vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng mà còn là hành vi vi phạm đạo đức xã hội. Đối tượng vừa hiếp dâm vừa giết người với một nạn nhân là người khuyết tật đã khiến nhiều người căm phẫn, bức xúc. Bởi vậy tính chất mức độ hành vi phạm tội của đối tượng này được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận nên rất có thể đối tượng này sẽ phải đối mặt hình phạt cao nhất là tử hình" - Luật sư Cường nói.

Hiện vụ nghiện tình dục, cưỡng bức rồi sát hại cô gái đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

