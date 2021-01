Nghịch tử sát hại bố mẹ, chém trọng thương em trai rồi tự sát

Ngôi nhà xảy ra vụ thảm án tại bản Co Phày, xã Mường Cang, huyện Than Uyên (Lai Châu). Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, vào hồi 0 giờ 27 phút ngày 16/1, tại bản Co Phày, xã Mường Cang, huyện Than Uyên (Lai Châu), đối tượng Lường Văn Sáu (tên gọi khác là Inh), sinh năm 1993, ở bản Co Phày, xã Mường Cang, huyện Than Uyên dùng dao đâm, chém người nhà, gồm: bố ruột là ông Lường Văn Phơi (sinh năm 1968), mẹ ruột là bà Vàng Thị Sương (sinh năm 1968) và em trai là Lường Văn Hậu, sinh năm 1999.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để khống chế và đưa đối tượng đi cấp cứu.

Điều tra ban đầu xác định, đêm 15 rạng sáng 16/1, đối tượng Lường Văn Sáu không ngủ và lấy quần áo đặt lên bếp rồi bật lửa đốt. Mẹ ruột đối tượng là bà Vàng Thị Sương phát hiện và can ngăn thì bị đối tượng dùng dao đâm, chém nhiều nhát dẫn đến tử vong tại chỗ.

Phát hiện sự việc, em trai đối tượng là Lường Văn Hậu lao vào can ngăn cũng bị đối tượng dùng dao đâm, chém nhiều nhát, Hậu bỏ chạy ra khỏi nhà và kêu cứu. Sau đó, đối tượng Sáu tiếp tục cầm dao chạy ra cổng và đâm, chém nhiều nhát vào người bố đẻ là Lường Văn Phơi, khiến ông Phơi tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Sáu quay vào nhà và dùng con dao khác tự cắt cổ mình. Đến 1 giờ sáng, lực lượng Công an huyện Than Uyên đã khống chế bắt giữ đối tượng và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Than Uyên, nhưng do vết thương quá nặng, đối tượng đã tử vong vào hồi 4 giờ 50 phút cùng ngày.

Nạn nhân Lường Văn Hậu, sau khi bị anh trai đâm, chém trọng thương đã bỏ chạy ra khỏi nhà thì được người dân cùng bản đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Than Uyên, hiện nay tình trạng sức khỏe đang nguy kịch.

Theo người thân trong gia đình cho biết, trong vài ngày gần đây, đối tượng Sáu có nhiều biểu hiện thần kinh không ổn định, lời nói và sinh hoạt bất thường.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu điều tra, làm rõ.

Tác giả: Đinh Thùy

Nguồn tin: Báo Tin tức