Nghi vấn cháu nuôi Hoài Linh và Khả Như đang hẹn hò, còn công khai ôm hôn nhau ngày đầu năm?

Mới đây trên kênh TikTok của mình, cháu nuôi nghệ sĩ Hoài Linh - diễn viên Võ Đăng Khoa bất ngờ đăng tải đoạn clip vô cùng tình cảm với Khả Như. Thậm chí, cả hai còn không ngại hôn nhau khiến dân tình thích thú.

Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng đã để lại vô số những lời bình luận chúc mừng cặp đôi. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có không ít khán giả cho rằng cả hai chỉ đang trêu đùa, và không tin chuyện Võ Đăng Khoa - Khả Như là một cặp.

Võ Đăng Khoa công khai ôm hôn Khả Như nhưng không xác nhận chuyện đang hẹn hò.

Phải chăng showbiz Việt sắp có thêm một cặp đôi mới?

Đây không phải là lần đầu tiên Khả Như và Võ Đăng Khoa vướng nghi vấn hẹn hò. Trước đây, cặp đôi cũng thường xuyên xuất hiện trong nhiều sự kiện và có những hành động thân mật như ôm eo, hôn má, khiến không ít cư dân mạng nghi ngờ cặp đôi đang hẹn hò.

Chưa dừng lại ở đó, trong một buổi livestream, khi được hỏi về mối quan hệ của nam diễn viên với "bé Mèo" Khả Như. Võ Đăng Khoa cũng không ngần ngại cho biết: "Khả Như một người crush không bao giờ kết thúc của Khoa". Mặc dù, đây chỉ là một câu đùa vui nhưng vẫn khiến những fan "đẩy thuyền" cặp đôi cảm thấy vô cùng thích thú.

Võ Đăng Khoa và Khả Như nhiều lần làm dấy lên nghi vấn hẹn hò.

Võ Đăng Khoa được biết đến như cháu nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh. Anh chàng này từng ra mắt 2 web drama được nhiều người biết đến như Tay Buôn Buông Tay, Ghe Bẹo Ghẹo Ai. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn tạo được ấn tượng khi xuất hiện trong các show thực tế và nhận được nhiều sự chú ý của khán giả.

Tác giả: Xuân Kỳ

Nguồn tin: saostar.vn