Nghi phạm vụ giả khách đến tận nhà tạt cả ca axit vào mặt nữ gia chủ khai gì?

Ngày 12/10, thông tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Tùng (SN 1972, trú xóm 12, xã Nghi Kim, TP Vinh) về hành vi cố ý gây thương tích.

Đây là đối tượng gây ra vụ tạt chất lỏng (nghi là axit) vào người N.T.H.V (SN 1973, trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh) xảy ra ngày 9/4 gây xôn xao dư luận.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP Vinh đã lập trung lực lượng điều tra. Đến 17h ngày 11/4, tại khu vực trạm thu phí thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), Công an TP Vinh đã tiến hành bắt giữ đối tượng Tùng khi đối tượng đang chuẩn bị lên xe khách để bỏ trốn ra các tỉnh phía Bắc.

Đối tượng Tùng và tang vật



Theo lời khai của Tùng, cuối năm 2018, Tùng có quan hệ tình cảm với anh H. (chồng chị V.). Đến đầu năm 2021, Tùng thấy anh H. không còn dành nhiều tình cảm cho mình nên tức giận và có ý định “ghen ngược” lại vợ người tình.

...

Khoảng 9h ngày 9/4, Tùng dùng một chiếc ca nhựa màu vàng để đựng hóa chất rồi đậy nắp lại và cho vào một túi ni lông. Tiếp đó, Tùng điều khiển xe máy mang theo chiếc ca nhựa đi đến khu vực phường Quán Bàu, TP Vinh để thuê xe ôm cùng đi đến khu vực chợ Ga, TP Vinh.

Tại đây, Tùng gửi xe máy của mình ở chợ Ga và nhờ người xe ôm chở đến cổng nhà chị V. Khi chị V. vừa mở cổng ra, Tùng cầm chiếc ca đang đựng hóa chất tạt vào người chị V. Gây án xong Tùng lên xe ôm bỏ chạy.

Nạn nhân sau đó được cấp cứu với tình trạng bỏng nặng phần mặt, ngực, chân, tay với nhiều độ bỏng từ 2-4 độ. Đặc biệt, mắt phải nạn nhân có nguy cơ hỏng 8 phần.

Tại cơ quan điều tra, Tùng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tùng còn khai nhận, tự xin số hóa chất trên (nghi axit) khoảng 500ml tại một quán rửa xe ô tô trên địa bàn TP Vinh, mục đích vụ tạt chất lỏng trên là để hủy hoại nhan sắc chị V.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền Phong