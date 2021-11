Nghi ghen tuông, chồng khóa cửa nhốt vợ và cháu ngoại rồi đốt nhà, làm vợ bỏng hơn 80%

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: B.T.

Chiều 1-11, lãnh đạo Công an huyện Châu Phú, An Giang xác nhận trên địa bàn xã Bình Thủy vừa xảy ra vụ đốt nhà làm 2 người bị thương nặng.

"Thông tin ban đầu, vụ này do người chồng ghen tuông, đánh đập vợ. Sau đó khóa trái cửa đốt nhà. Hiện tại vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang khám nghiệm hiện trường và điều tra", lãnh đạo Công an huyện Châu Phú nói.

Cụ thể, khoảng 10h50 cùng ngày, ông N.P.T. (51 tuổi, ngụ xã Bình Thủy, huyện Châu Phú) đốt nhà. Lúc này, trong nhà có bà H.T.C.N. (51 tuổi) và cháu N.H.Đ. (6 tuổi).

Nhà ông T. nằm trong hẻm nên khi hay tin cháy, nhiều người dân đã báo chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng phá cửa sổ cứu bé Đ. (cháu ngoại ông T.) ra khỏi đám cháy. Khoảng 30 phút sau mới đập cửa cứu được bà N. ra và đưa đi bệnh viện.

Do bà N. bị bỏng hơn 80% nên được chuyển đi TP.HCM cấp cứu. Còn ông T. ngay sau đó cũng được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc.

