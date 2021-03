Nghi chồng ngoại tình, vợ dựng hiện trường vụ trộm nửa tỷ đồng

Công an khám nghiệm hiện trường một vụ án ở Lâm Đồng



Ngày 29/3, nguồn tin từ Công an huyện Đức Trọng, đơn vị đang củng cố tài liệu, căn cứ để xử phạt bà N.T.B.P (42 tuổi, trú thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng) về hành vi “Báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Trước đó, vào đêm 27/3, Công an huyện Đức Trọng nhận tin báo của bà P. về việc kẻ gian phá cửa đột nhập vào nhà lấy trộm số tiền 500 triệu đồng được cất giữ trong tủ quần áo của gia đình.

Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện đã phối hợp Công an thị trấn tổ chức khám nghiệm hiện trường. Cánh cửa kính phía sau nhà bị đập vỡ một phần, để lại nhiều mảnh kính vỡ phía trong nhà, thế nhưng công an không phát hiện dấu vết đột nhập từ bên ngoài vào nhà.

Xác định tấm kính bị vỡ là do lực tác động từ phía trong ra chứ không phải từ bên ngoài vào, lực lượng chức năng nghi vấn đây là hiện trường giả ngụy tạo một vụ trộm cắp tài sản.

Qua xác minh các mối quan hệ của những người sống trong ngôi nhà này, đội Cảnh sát hình sự phát hiện thời gian gần đây cuộc sống hôn nhân giữa bà P. và chồng là ông T.V.P (50 tuổi) có nhiều mâu thuẫn. Đội đã tập trung đấu tranh, vận động thuyết phục bà P. thành khẩn khai báo.

Tại cơ quan điều tra, bà P. khai nhận: Vì chồng làm ăn phát đạt nhưng không đưa tiền cho vợ quản lý nên bà nghi ngờ ông ngoại tình.

Trưa 27/3, khi khách hàng đăt cọc 500 triệu đồng để mua đất, vợ chồng bà đem cất trong tủ quần áo ở phòng ngủ của 2 người. Khi chồng đi vắng, bà P. nảy sinh ý định mang số tiền trên đi giấu nơi khác để ông P. lo lắng chuyện mất tiền bạc mà xao nhãng nhân tình.

Bà giấu 500 triệu đồng ở đáy tủ quần áo và nhà vệ sinh rồi dùng cái chày bằng kim loại đập vỡ tấm kính trên cánh cửa ở sau nhà, mở chốt cửa nhằm tạo hiện trường giả bị kẻ gian phá cửa đột nhập vào nhà trộm tài sản.

Vào 18 giờ cùng ngày, bà cùng con gái ra khỏi nhà, khoảng 80 phút sau, bà quay về, giả như phát hiện nhà bị đột nhập và báo tin đến Công an thị trấn Liên Nghĩa.

Hiện Công an huyện Đức Trọng đã thu hồi toàn bộ số tiền trên và đang củng cố hồ sơ xử lý hành vi vi phạm của bà N.T.B.P.

Tác giả: Kim Anh

Nguồn tin: Báo Tiền Phong