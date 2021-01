Nghi can vụ trộm cắp tài sản nhảy lầu ở trụ sở công an tử vong. Ảnh minh họa.



Ngày 18/1, trên địa bàn huyện Thạnh Phú (Bến Tre) xảy ra vụ việc nghi can trộm cắp tài sản nhảy lầu ở trụ sở công an tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông Võ Văn Xếp (51 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, Bến Tre. Trước khi xảy ra sự việc, ông Xếp bị công an tạm giữ do có liên quan đến nhiều vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. được cho nhảy từ tầng 2 trụ sở Công an huyện Thạnh Phú xuống, tử vong ngay sau đó.

Theo thông tin ban đầu, ngày 14/1, qua truy xét, Công an huyện Thạnh Phú đã mời ông Võ Văn Xếp và một phụ nữ tên N.TH. (50 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre) lên làm việc vì nghi liên quan đến nhiều vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Thạnh Phú.

Tại cơ quan chức năng, nghi can Xếp khai nhận thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn giả làm nhà hảo tâm đi làm từ thiện để tiếp cận các gia đình có người già, ở một mình. Sau khi cho các bị hại một số tiền, Xếp lợi dụng sơ hở của các gia đình này để lấy trộm tài sản.

Ngay cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Phú đã ra quyết định tạm giữ đối với Võ Văn Xếp để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Chiều ngày 18/1, cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Phú tiếp tục làm việc với nghi can Xếp. Thời điểm này, Xếp khai đã giấu một nhẫn vàng ở hội trường lầu 2 trụ sở công an huyện (tang vật đã trộm được trong một vụ khác) khi tới làm việc ngày 14/1.

Khi điều tra viên đưa Xếp lên hội trường để lập biên bản thu giữ nhẫn vàng, nghi can này bất ngờ nhảy từ lầu 2 xuống sân. Mặc dù được cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu tuy nhiên nạn nhân đã tử vong.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

