Nghi ăn So biển, cả gia đình 6 người bị ngộ độc, bé gái 8 tuổi tử vong

Ngày 10/3, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc bé gái tử vong nghi bị ngộ độc do ăn nhầm So biển.

Vụ việc xảy ra tại xã Thanh An. Trước đó, tối ngày 9/3, cả gia đình gồm 6 người gồm vợ chồng ông Dương Minh Tơ (xã Thanh An), bé trai Dương Minh Trọng (14 tuổi), bé gái Dương Ngọc Trúc (8 tuổi, cả hai đều là con của vợ chồng ông Tơ) và 2 người cháu, một người hàng xóm cùng nhau nướng 5 con Sam ăn.

Khoảng 21h cùng ngày, cả 7 người trên đều có triệu chứng đau bụng, nghi bị ngộ động nên được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa Cao su Dầu Tiếng cấp cứu.

Con vật mà gia đình cho biết là con Sam nên đã nướng ăn rồi bị ngộ độc.

Tuy nhiên do, bị ngộ độc nặng nên bé Trúc đã tử vong. Tất cả những người còn lại tiếp tục được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương điều trị, hiện đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe dần ổn định.

Theo gia đình ông Tơ, hôm 8/3 gia đình ông có đi du lịch ở TP. Vũng Tàu và có mua về 5 con Sam (50.000 đồng/con), sau đó nướng ăn thì xảy ra sự việc bị ngộ độc. Tuy nhiên có thể gia đình ông Tơ đã bị nhầm lẫn giữa con Sam và con So dẫn đến bị ngộ độc.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành lấy mẫu để giám định xem con Sam được gia đình ông Tơ mua ở TP. Vũng Tàu về ăn là con Sam thật hay con So biển.

Theo tìm hiểu, Sam và So là 2 con có hình thù giống nhau nên rất dễ bị nhầm lẫn. Nếu ăn con So biển sẽ gây chết người vì con này chứa độc tố cực độc giống độc tố của cá Nóc.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Tác giả: Tứ Quý

Nguồn tin: Báo Tổ Quốc