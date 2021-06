Nghi án người đàn ông bị tát tử vong sau chầu nhậu

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Công an TP Tân An, đơn vị này đang phối hợp với đội nghiệp vụ Công an tỉnh Long An điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một người đàn ông tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông Võ Minh Tèo (45 tuổi), trú tại xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An (Long An). Nghi phạm liên quan đến vụ án là một người đàn ông tên Nam, trú cùng địa phương.

Theo nội dung vụ việc, vào khoảng 17 giờ chiều 4/6, người dân nghe tiếng hô hoán bên căn nhà nằm kế dốc Cống Rạch Chanh, xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, tỉnh Long An liền chạy đến xem. Đến nơi, họ phát hiện một người đàn ông tử vong nằm dưới đất. Sự việc ngay sau đó được trình báo cơ quan Công an địa phương.

Lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.

Nhận được tin báo, Công an TP Tân An phối hợp với đội nghiệp vụ Công an tỉnh Long An tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra. Danh tính nạn nhân bước đầu được xác định là ông Võ Minh Tèo (thường gọi là Tèo Nheo, 45 tuổi), nhà ở cách hiện trường khoảng 500 m.

Điều tra bước đầu cho thấy ông Tèo và một số người tụ tập ăn nhậu tại nhà hàng xóm. Trong lúc nhậu, ông Tèo và một người ngồi nhậu chung tên Nam (gần 50 tuổi) mâu thuẫn rồi xảy ra xô xát. Hậu quả, ông Tèo bị Nam dùng tay bạt mạnh vào mặt té ngã xuống nền nhà bất tỉnh.

Những người tham gia ăn nhậu đến kiểm tra thì thấy ông Tèo đã tử vong nên rời khỏi hiện trường. Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, cơ quan công an vẫn đang khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của ông Tèo.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an tỉnh Long An tiến hành điều tra làm rõ.

Tác giả: Nhật Quang

Nguồn tin: Pháp Luật Plus