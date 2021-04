Nghệ An tịch thu nhiều xe sang nhập lậu

Thời gian qua, cơ quan chức năng Nghệ An liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều xe sang nhập lậu. Đa số là các xe sang như: Bentley Mulsanne, Lexus 570, Mercedes Benz, Volkswagen, Toyota Camry…

Các xe nhập lậu bị phát hiện, tịch thu như xe Bentley Mulsanne do ông Lê Xuân Hải, trú tại TP Vinh (Nghệ An) sử dụng; xe Lexus 570 do ông Nguyễn Văn Điệp, trú tại xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) sử dụng; xe Volkswagen do ông Trần Văn Phương, trú tại xã Thanh An, huyện Thanh Chương (Nghệ An) sử dụng; xe Camry do ông Nguyễn Văn Soa, trú tại xã Đồng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) sử dụng…

Theo số liệu từ Cục Hải quan Nghệ An, trong 2 năm qua, Hải quan Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 9 xe ô tô hạng sang được nhập lậu vào Nghệ An sử dụng như Mercedes Benz ML500, Lexus RX350, Toyota Highlander, Toyota Camry... Sau khi phát hiện, bắt giữ, số xe này đã được cơ quan chức năng tịch thu, bán đấu giá theo quy định.

