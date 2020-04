Nghệ An: Nữ tiếp viên cùng bạn thuê khách sạn sử dụng ma túy khi đang nghỉ việc

Sáng 20/4, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Vinh (Nghệ An) bất ngờ kiểm tra căn phòng thuộc tầng 4 một khách sạn tại phường Quán Bàu (TP Vinh), phát hiện 7 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ được 0,3g hồng phiến và 0,1g ma túy đá.

Các đối tượng sau đó được đưa về trụ sở công an để làm rõ nhân thân, gồm Nguyễn Xuân T. (SN 1973), Nguyễn Đình C. (SN 1978) cùng trú tại TP Vinh; Trần Quốc Tr. (SN 1972, trú huyện Thanh Chương, Nghệ An); Mai Văn Cừ (SN 1986, trú huyện Hải Hậu, Nam Định); Nguyễn Thị H. (SN 1994, trú huyện Thanh Chương); Vy Thị T. (trú huyện Con Cuông, Nghệ An) và Nguyễn Thị C.V. (SN 1982, trú tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

Các đối tượng tại cơ quan công an

Ba đối tượng nữ khai là nhân viên quán karaoke, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Vinh, đang trong thời gian nghỉ việc do cơ sở kinh doanh đóng cửa phòng dịch COVID-19.

Vụ việc đang được Công an TP Vinh xử lý theo quy định.

Tác giả: Hùng Tuấn

Nguồn tin: saostar.vn