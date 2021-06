Nghệ An: Không đeo khẩu trang khi vào cửa hàng tạp hóa, người phụ nữ còn lớn tiếng: 'Mi biết tao là ai không?'

Mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại một vụ mâu thuẫn xảy ra tại một cửa hàng tạp hóa ở huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An gây xôn xao.

Your browser does not support the video tag.

Theo camera an ninh của cửa hàng này, một người phụ nữ không đeo khẩu trang bước vào và được nhắc nhở. Người chủ tuân thủ nghiêm ngặt quy định và cho biết, nếu người phụ nữ không chấp hành sẽ buộc phải rời đi, không được vào trong cửa hàng.

Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn nhất định không đeo khẩu trang, thậm chí còn lớn tiếng: "Mi biết tao là ai không?".

...

Trước thái độ ngang ngược, cố chấp này, chủ cửa hàng cho biết sẽ báo công an đến xử lý vụ việc. Thế nhưng, người phụ nữ trên không những không sợ hãi mà vẫn giữ thái độ thách thức, ngại giọng trêu tức chủ cửa hàng.

Đến cuối đoạn clip, khi không thể chịu được sự ngang ngạnh của vị khách hàng, người chủ gay gắt, nhất quyết đuổi đi. Ra đến cửa, người phụ nữ này vẫn tỏ thái độ vùng vằng, lớn tiếng mắng chiếc chủ cửa hàng tạp hóa.



Ngay khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng, nhiều người tỏ thái độ bức xúc trước sự thiếu ý thức của người phụ nữ trên, đặc biệt là giữa thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Nghệ An, việc đeo khẩu trang là điều vô cùng cần thiết trong việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tác giả: Linh Chi

Nguồn tin: saostar.vn